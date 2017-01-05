В связи с приходом циклона «Аксель» и установившихся в регионе неблагоприятных метеорологических условий праздничные концертные мероприятия, запланированные на площади Ленина 6 и 7 января, решено отменить, сообщает Гомельский горисполком .





Напомним, что на предстоящие выходные синоптики обещают сильные морозы. Холоднее всего будет в рождественскую ночь — до -22°C, которые из-за северного ветра и влажности могут ощущаться как все 30.

В воскресенье чуть теплее — днем около -13°C, снегопады и метели.