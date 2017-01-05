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В Гомеле из-за сильных морозов отменили праздничные концерты на улице

06.01.2017 16:12 — Новости Общества | Tut.by  
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В связи с приходом циклона «Аксель» и установившихся в регионе неблагоприятных метеорологических условий праздничные концертные мероприятия, запланированные на площади Ленина 6 и 7 января, решено отменить, сообщает Гомельский горисполком.


Напомним, что на предстоящие выходные синоптики обещают сильные морозы. Холоднее всего будет в рождественскую ночь — до -22°C, которые из-за северного ветра и влажности могут ощущаться как все 30.

В воскресенье чуть теплее — днем около -13°C, снегопады и метели.

 
 
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Напомним, что на предстоящие выходные синоптики обещают сильные морозы. Холоднее всего будет в рождественскую ночь - до -22.

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