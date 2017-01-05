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В Гомеле из-за сильных морозов отменили праздничные концерты на улице
06.01.2017 16:12 — Новости Общества | Tut.by
В связи с приходом
Напомним, что на предстоящие выходные синоптики обещают сильные морозы. Холоднее всего будет в рождественскую ночь — до -22°C, которые из-за северного ветра и влажности могут ощущаться как все 30.
В воскресенье чуть теплее — днем около -13°C, снегопады и метели.
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Напомним, что на предстоящие выходные синоптики обещают сильные морозы. Холоднее всего будет в рождественскую ночь - до -22.
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