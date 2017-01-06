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И-за аварии без тепла и горячей воды остались жители в Пуховичском и Молодечненском районах

07.01.2017 10:21 — Новости Общества | Tut.by  
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Без теплоснабжения и горячей воды остались жители в Молодечненском и Пуховичском районах. Об этом сообщает Минское областное управление МЧС.

По состоянию на 6.00 7 января без теплоснабжения и горячего водоснабжения из-за прорыва трубопровода теплотрассы остаются жители 35 многоквартирных жилых домов в поселке Правдинский Пуховичского района.

Сообщение о порыве трубопровода теплотрассы в поселке Правдинский по ул. Центральной поступило 6 января в 16.22. Без тепла и горячей воды оставались 45 многоквартирных жилых домов, общежитие, средняя школа и детский сад, больница. Для ремонтно-восстановительных работ привлечены 11 человек и 3 единицы техники.

В 00.30 7 января работы по замене поврежденного участка завершены, осуществляется пуск теплоносителя в систему и повышение давления в сети. На месте аварии работает КЧС района, подготовлены места для временного размещения людей, автотранспорт для доставки, обеспечение питанием.

Сообщение о порыве трубопровода теплотрассы в деревне Петровщина Молодечненского района поступило в 00.13 7 января. Без теплоснабжения остаются жители 1 десятиквартирного жилого дома в д. Петровщина Городокского с/с Молодечненского района.

 
 
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