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Занятия в ряде школ Витебской области отменены
09.01.2017 10:36 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 9 янв — Sputnik. В ряде школ Витебской области отмены занятия в школах, рассказали Sputnik в управлении образования Витебского облисполкома.
© Sputnik / Виктор Толочко
"На сегодняшний день занятия отменены во всех школах Оршанского и Ушачского районах, еще в ряде районов — Витебском, Толочинском, Лепельском, Дубровенском, Сеннеском, занятия отменены в тех школах, где практикуется "дальний подвоз". Дело в том, что транспорт, который собирает детей, чаще всего дизельный. Побоялись, что он просто не заведется" — рассказали в управлении образования Витебского облисполкома.
Там уточнили, что с завтрашнего дня учебный процесс во всех школах области будет восстановлен.
В других регионах Беларуси занятия в школах начались по расписанию.
"Все приступили к занятиям. На улице — 10, оснований для отмены занятий нет", сказали, в частности, в управлении образования Могилевского облисполкома.
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В двух районах области закрыты все школы, еще в нескольких районах дополнительный выходной получили школьники, которые живут в отдаленных деревнях.
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