МИНСК, 9 янв — Sputnik. В ряде школ Витебской области отмены занятия в школах, рассказали Sputnik в управлении образования Витебского облисполкома.



© Sputnik / Виктор Толочко Житель Щучинского района замерз на дороге

"На сегодняшний день занятия отменены во всех школах Оршанского и Ушачского районах, еще в ряде районов — Витебском, Толочинском, Лепельском, Дубровенском, Сеннеском, занятия отменены в тех школах, где практикуется "дальний подвоз". Дело в том, что транспорт, который собирает детей, чаще всего дизельный. Побоялись, что он просто не заведется" — рассказали в управлении образования Витебского облисполкома.

Там уточнили, что с завтрашнего дня учебный процесс во всех школах области будет восстановлен.

В других регионах Беларуси занятия в школах начались по расписанию.

"Все приступили к занятиям. На улице — 10, оснований для отмены занятий нет", сказали, в частности, в управлении образования Могилевского облисполкома.