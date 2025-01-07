«Никакой бизнес-модели не было: хотелось просто создать полезный контент для своего ребенка». Минчанин разработал три приложения для развития детей и продает их на рынке США

Источник материала: ProBusiness





Валерий Егоров раньше никогда не занимался мобильными приложениями. Он программист с десятилетним стажем web-разработки, но с рождением сына заинтересовался сервисами для детского развития и попробовал сам их создавать. Сейчас в App Store и Google Play Store уже три его приложения. Одно — на развитие речи, второе — на воображение, а третье — в формате энциклопедии, позволяет лучше узнать окружающий мир. «Про бизнес» встретился с Валерием и узнал подробнее о сервисах, а также, почему белорусы не готовы платить за их установку.

«Не так важно наполнение, как понятная ценность приложения»

— Я задумался о создании мобильного приложения для детей после рождения сына. Моя жена — очень осознанный родитель, поэтому, как только он появился на свет, она стала активно заниматься его развитием. Слушала лекции экспертов и психологов, старалась следовать их рекомендациям, даже таблицу в Excel вела, чтобы ничего не упустить. Время сна ребенка она также фиксировала в специальном приложении. Однажды и я в него зашел, чтобы посмотреть функции. Тема показалась мне интересной и в свободное время я стал изучать мобильную разработку. Ранее с этой сферой не был связан, занимался только web.





Когда сыну исполнилось два, мы купили ему игру, разработанную логопедом. В ней было 130 карточек с разными животными и плеер с записанными на флешку звуками. Нужно было послушать звук и показать карточку животного, который его произносит. Коробка с содержимым игры была довольно объемной. Ее нельзя было взять с собой в машину или в самолет — неудобно. И тут пришла мысль переместить ее в телефон. Так и появилось мое первое приложение, в котором нужно слушать звук и угадывать, какое животное его произносит. Все свои механики я тестировал на сыне. Смотрел, как он воспринимает наполнение сервиса, что ему нравится, а что — нет.





Однажды летели в самолете и рядом с нами сидел папа с двумя детьми. Они шумели, а он никак не мог их успокоить. Тогда я решил показать им свое приложение. Они заинтересовались и перестали дурачиться. Мужчина поинтересовался названием сервиса, чтобы скачать, но его пока в App Store не было. После этой поездки я его решил загрузить и посмотреть, какое количество людей оно еще может заинтересовать. На тот момент в приложении было 4 категории и порядка 70 звуков. Какое-то время оно «провисело» в App Store, его скачивали, а потом я сделал платную версию. После чего появилась необходимость его рекламировать.

Я не сильно разбирался в продвижении, поэтому действовал по наитию. Сперва обратился к белорусским блогерам и попросил платно сделать пост или записать сторис. В ответ получил отказы со словами: «Извините, у нас развлекательный контент, не понимаем суть вашего приложения». Они не знали, что подобные игры рекомендуют логопеды, потому что не сталкивались. Но я руки не опустил и обратился к специалистам по детскому развитию. Согласилась помочь одна девушка — логопед. Я ей заплатил $ 100 за сторис и после выхода получил примерно 100 скачиваний и две покупки за $ 8. Не самая прибыльная история (улыбается, — прим. авт.). К тому же, $ 1 за скачивание для белорусского рынка — это дорого. Я стал думать над тем, почему не покупают и пришел к выводу, что проблема в ментальности. Люди в странах СНГ не привыкли платить за интеллектуальный контент. Что говорить, если фильмы скачиваются с пиратских сайтов. Тогда решил, что нужно пробовать выйти на рынок США, но, как там работает продвижение, я тоже не знал.





Чтобы лучше разобраться в этом, стал писать в компании, которые также разрабатывают мобильные приложения. Мне ответил один разработчик. Игру смотреть отказался, мол, его время дорого стоит, но предложил добавить меня в чат, где общается его команда. Я вступил, стал изучать информацию и модернизировать свое приложение: добавил игровые механики. Со временем мне удалось получить первые продажи на рынке США. Бесплатно пользователям доступны 15 звуков, а за остальные 100 нужно заплатить $ 7. На данный момент это приложение скачали уже более 2000 раз. И это неплохой показатель.





Сейчас я уже не вкладываю деньги в продвижение, приложение просто раз в месяц приносит мне небольшой доход. Никакой бизнес-модели не было: хотелось просто создать полезный контент для своего ребенка. Потом все мои действия были направлены на привлечение органического трафика и анализ данных. В итоге я понял, что не так важно наполнение, как понятная ценность приложения. Пользователь ведь не знает, 100 звуков в нем или 50, а в App Store видит только иконку и несколько скринов. За $ 7 разово моя разработка никогда не окупиться, поэтому в январе я планирую переходить на подписную модель. Ежемесячный платеж составит $ 8.

«На слове «слонебра» сын рассмеялся и попросил соединить еще кого-нибудь»

Когда сын заговорил, мы с ним стали читать книги. Как-то попалось слово «выдумки», и он спросил, что оно означает. Я ответил: «Ну не может же быть животного наполовину зебра, наполовину слон. Это же получится слонебра. Такого зверя нет, значит, его выдумали». На слове «слонебра» сын рассмеялся и попросил соединить еще кого-нибудь. Так мне пришла в голову новая идея — разработать приложение, где можно будет придумывать несуществующих животных методом объединения.





Картинки зверей я создал с помощью AI. Важно было, чтобы у нейросети получилось сгенерировать объединенных животных, и она справилась. Какой-нибудь художник взял бы за одно изображение $ 10, а я сделал все бесплатно. Сначала у меня было три разных приложения: животные Африки, фермы и леса. Потом я их объединил в одно. Когда доработал сервис и решил загрузить его в App Store, понял, что для него нет нужной классификации.





Если распознавание звуков было направлено на развитие, то тут что - фантазия? По такому слову ничего не ищут. Потом пришел к мысли, что его можно отнести к категории развития воображения. Сейчас в App Store оно стоит $ 5. В США приложение пользуется популярностью. Но спустя время мои знакомые, которых я просил протестировать его, стали говорить, что не хватает элемента захвата. Ребенок соберет 10−15 пар животных и теряет интерес. Тогда я подумал, что можно внести элементы геймификации. Создать, к примеру, скаута, который получал бы награды за результат. Объединил 10 животных из Африки и заработал африканский значок. Сейчас работаю над этим.

«В Беларуси люди готовы тратить деньги на покупки на WB, походы к логопеду, а на развивающее приложение — нет»

Когда сыну исполнилось три, мы стали больше читать и даже начали ходить в библиотеку. Чтобы ему было интереснее познавать мир, я стал разрабатывать приложение-энциклопедию. Картинки также создавал с помощью AI, а текст писал вместе с Chat GPT. Он, правда, получался довольно простым и неинтересным, поэтому любопытные факты я искал сам. В итоге сформировал шесть статей на разные темы. Сложности были с картинками. AI не всегда мог четко выполнить ТЗ. К примеру, чтобы получить льва, иногда требовалось 15 генераций. Динозавров он вообще пока не может сгенерировать: то 5 ног получается, то рога лишние. Это приложение также есть сейчас в App Store и купить его можно за $ 4,99. Пока я его тестирую.





В планах и дальше разрабатывать полезные для детей сервисы. Думаю, когда сын пойдет в школу, я еще что-нибудь придумаю. Единственное, жаль, что в Беларуси люди готовы тратить деньги на покупки на WB, походы к логопеду, а на развивающее приложение — нет.

Я не тратил средств на разработку, только временной ресурс. Сейчас в сумме три приложения приносят мне около $ 150 в месяц. И я это воспринимаю, как приятный бонус. Если ставить цель — заработать, то нужно плотно заниматься продвижением. Ведь в App Store всевозможных сервисов тысячи и чаще всего пользователь выбирает верхнее в списке.