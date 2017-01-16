Общественное объединение « Совет отцов города Гомеля » запустило новый проект «Папанастолки». Суть проста — отвлечь детей и взрослых от гаджетов и собрать их под одной крышей для живого общения.





Принять участие в проекте может любой. Необходимо лишь желание и настольные игры. Какие? Каждый выбирает сам. Приходить можно и нужно всей семьей.





— Организовать все нам в очередной раз помогла администрация средней школы № 45. Там и прошла первая встреча. Людей было не очень много, но мы все равно остались довольны, было весело и детям, и взрослым. Теперь такие сборы будем проводить регулярно, — делится впечатлениями основатель «Совета отцов города Гомеля» Сергей Бычков.

Несколько лет назад он вместе с другими энтузиастами создал в Гомеле папа-школу, в которой мужчин обучают премудростям отцовства. Недавно организовал единственный в стране папа-зал , где собираются отцы и дети разных возрастов и вместе проводят время. Мамам в папа-зал вход запрещен — это не просто правило, а философия проекта. Пару месяцев назад общественники создали еще один проект, в котором возрождают у детей интерес к дворовым подвижным играм.

С каждым месяцем число отцов, желающих поучаствовать в мероприятиях, растет. А значит, уверены в общественном объединении, сокращается число разводов и увеличивается количество счастливых семей.





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