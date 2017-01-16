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Гомельские отцы организовали семейный турнир по настольным играм

17.01.2017 10:44 — Новости Общества | Tut.by  
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Общественное объединение «Совет отцов города Гомеля» запустило новый проект «Папанастолки». Суть проста — отвлечь детей и взрослых от гаджетов и собрать их под одной крышей для живого общения.


Принять участие в проекте может любой. Необходимо лишь желание и настольные игры. Какие? Каждый выбирает сам. Приходить можно и нужно всей семьей.


— Организовать все нам в очередной раз помогла администрация средней школы № 45. Там и прошла первая встреча. Людей было не очень много, но мы все равно остались довольны, было весело и детям, и взрослым. Теперь такие сборы будем проводить регулярно, — делится впечатлениями основатель «Совета отцов города Гомеля» Сергей Бычков.

Несколько лет назад он вместе с другими энтузиастами создал в Гомеле папа-школу, в которой мужчин обучают премудростям отцовства. Недавно организовал единственный в стране папа-зал, где собираются отцы и дети разных возрастов и вместе проводят время. Мамам в папа-зал вход запрещен — это не просто правило, а философия проекта. Пару месяцев назад общественники создали еще один проект, в котором возрождают у детей интерес к дворовым подвижным играм.

С каждым месяцем число отцов, желающих поучаствовать в мероприятиях, растет. А значит, уверены в общественном объединении, сокращается число разводов и увеличивается количество счастливых семей.


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Теги: Гомель
 
 
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Общественное объединение "Совет отцов города Гомеля" запустило новый проект "Папанастолки". Суть проста-отвлечь детей и взрослых от гаджетов и собрать их под одной...

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