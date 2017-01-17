МИНСК, 18 янв – Sputnik. Белорусские пользователи в социальных сетях активно обсуждают новых рекламный "хит" от компании ABC – рекламу майонезов, появившуюся на общественном транспорте.



© Sputnik / Виктор Толочко Новый календарь от хрена АВС "порвал" Байнет

Белорусский производитель соков, хрена, майонеза и соусов компания АВС (Гродно) выпускает неоднозначную рекламу не первый год: резкой критике в интернете подвергались ролики со слоганом "А вам какого хрена?" и корпоративный календарь компании.

Новый маркетинговый продукт ABC – реклама майонеза. "Московский майонез на яйцах" – такой слоган украшает сейчас общественный транспорт в республике. Многих пользователей социальных сетей такой подход к рекламе позабавил – сейчас рекламу майонеза бурно обсуждают и в "ВКонтакте", и в Facebook.

"Эта реклама – наш продукт, сами делали. Как и большинство других рекламных кампаний", – рассказали Sputnik в ABC.

Как заверил собеседник Sputnik, граждане ни с каким вопросами или жалобами на новую рекламу не обращались, хотя "в наружке" ее начали использовать еще в конце 2016-го.

"Если ее уже обсуждают – это здорово. Значит, реклама работает, добивается своей цели", – заключили в АВС.

Компания работает в Беларуси с 1995 года. Сейчас среди производимых гродненской фирмой продукции – соки, нектары, кетчупы и майонезы, хрен, горчица, консервы, пюре и яйца.