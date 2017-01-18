Задержанные за один выезд могли совершить сразу несколько краж. Главным объектом воровства были декоративные фирменные колпаки. В УВД Гомельского облисполкома рассказали подробности раскрытых преступлений.





Обращаться с заявлениями о кражах автоколпаков гомельчане стали в ноябре 2016 года. При этом аксессуары исчезали как с рядом стоящих машин, так и с разных мест одной стоянки. Несколько аналогичных заявлений о пропажах колпаков поступило и от пострадавших в Речице.

Спустя время милиционеры вышли на молодых людей, которые предлагали приобрести хоть и бывшие в употреблении, но фирменные колпаки за весьма умеренную цену. 28-летний житель агрогородка Красное Гомельского района завел себе страницу в соцсети и выложил фотографии товара. За комплект фирменных колпаков просил всего 60 рублей. Мужчина не ожидал такого ажиотажа, что породило спрос на новые кражи.









После очередной продажи мужчину задержали. При осмотре домовладения, в частности гаража, у задержанного изъяли почти 50 комплектов колпаков от различных автомобилей. Практически сразу же был задержан и второй подозреваемый, 24-летний житель областного центра.





Гомельский городской отдел СК в отношении мужчин возбудил уголовное дело за кражу, совершенную повторно группой лиц.

УВД Гомельского облисполкома просит граждан, которые пострадали от действий подозреваемых и не обращались с сообщением или заявлением в милицию, позвонить по телефону в Гомеле: 8 0232 41−08−96.