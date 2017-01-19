В роддоме городской клинической больницы областного центра в 2017 году появятся семейные палаты для совместного пребывания матерей, новорожденных и отцов, сообщил БЕЛТА главный врач Гомельской центральной городской поликлиники Вячеслав Ященко.

Он отметил, что следующим шагом после внедрения такой услуги, как партнерские роды, станет появление в родильных домах семейных палат, где вместе с мамой и новорожденным младенцем сможет находиться и отец семейства.

Вячеслав Ященко рассказал, что, по оперативным данным, в 2016 году в Гомеле родилось на 44 ребенка меньше, уровень рождаемости снизился на 0,7% по сравнению с 2015 годом. В 2017 году в Гомеле для повышения уровня рождаемости подготовлен и будет внедряться ряд нововведений. В их числе создание до 1 марта городского регистра семейных пар, страдающих бесплодием.

— Все семьи, у которых по тем или иным физиологическим причинам нет детей, будут взяты на учет, для них будет разработан алгоритм индивидуального лечения. Информация об этапах и сроках лечения будет стекаться в единый регистр, — пояснил собеседник.

Кроме того, на базе женских консультаций в филиалах Гомельской центральной городской поликлиники будут открыты кабинеты консультирования для семейных пар, страдающих бесплодием. Также в текущем году будет организовано обучение врачей акушеров-гинекологов женских консультаций по проведению предабортного консультирования.

— Все эти меры позволят повысить рождаемость, а именно это определено в Государственной программе «Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь на 2016−2020 годы среди приоритетных направлений, — резюмировал Вячеслав Ященко.