﻿ Бывший лесничий Лунинецкого лесхоза бежал из страны из-за подозрений в хищении топлива и бензина. 21.by
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Бывший лесничий Лунинецкого лесхоза бежал из страны из-за подозрений в хищении топлива и бензина

01.02.2017 17:27 — Новости Общества | Tut.by  
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Бывший лесничий Ситницкого лесничества подозревается в хищении у предприятия горюче-смазочных материалов, сообщает УВД Брестского облисполкома.

Уголовное дело в отношении 28-летнего мужчины возбудили 31 января. По материалам следствия, с марта по июль 2016 года он вносил недостоверные сведения в отчеты о расходах горюче-смазочных материалов и похитил 1 612,12 литра дизтоплива, 1 727,24 литра бензина и 14,5 литра моторного масла.

Своими действиями он причинил ущерб на 3884 рубля.

Как сообщает «Медиа-Полесье» со ссылкой на районный отдел Следственного комитета, после того, как подозреваемый узнал о том, что подано заявление правоохранителям, он уехал за пределы страны.

 
 
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