|
Бывший лесничий Лунинецкого лесхоза бежал из страны из-за подозрений в хищении топлива и бензина
01.02.2017 17:27 — Новости Общества | Tut.by
Бывший лесничий Ситницкого лесничества подозревается в хищении у предприятия горюче-смазочных материалов, сообщает УВД Брестского облисполкома.
Уголовное дело в отношении 28-летнего мужчины возбудили 31 января. По материалам следствия, с марта по июль 2016 года он вносил недостоверные сведения в отчеты о расходах горюче-смазочных материалов и похитил 1 612,12 литра дизтоплива, 1 727,24 литра бензина и 14,5 литра моторного масла.
Своими действиями он причинил ущерб на 3884 рубля.
Как
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)
Комментарии