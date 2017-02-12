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Гомель в неоновых огнях: В городе прошел фестиваль световых шоу

13.02.2017 14:14 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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В Гомеле прошел второй международный фестиваль света «Gomel Light Fest – 2017». Свои программы показали артисты из Беларуси, Латвии, России и Украины. Участники фестиваля представили световое и неоновое яркое шоу и танцевальную программу с использованием современных технологий в области светодиодных и пиксельных костюмов.

В течение двух дней все желающие могли принять участие в мастер-классах по изготовлению светодиодного реквизита, жонглированию и актерскому мастерству.

Фестиваль света Gomel light fest - это своего рода аналог фаер-феста. Вместо огня используются неон, современные светодиодные и пиксельные ленты. Умение владения ими в сочетании с костюмами и хореографией дает необычный эффект. Жанр световых представлений довольно новый, однако развивается стремительными темпами по всему миру.

Творческий марафон уже второй год подряд знакомит белорусов с таким направлением как led-шоу. Это симбиоз хореографии, циркового искусства и электроники. Мероприятие, не имеющее аналогов в Беларуси, направлено на популяризацию жанра светового шоу и смежных жанров эстрадного и циркового искусства, реализация номеров в которых так или иначе связана с экспериментами со светом.


Гомель в неоновых огнях: В городе прошел фестиваль световых шоу


Гомель в неоновых огнях: В городе прошел фестиваль световых шоу


Гомель в неоновых огнях: В городе прошел фестиваль световых шоу


Гомель в неоновых огнях: В городе прошел фестиваль световых шоу


Гомель в неоновых огнях: В городе прошел фестиваль световых шоу


Гомель в неоновых огнях: В городе прошел фестиваль световых шоу


Гомель в неоновых огнях: В городе прошел фестиваль световых шоу


Гомель в неоновых огнях: В городе прошел фестиваль световых шоу


Гомель в неоновых огнях: В городе прошел фестиваль световых шоу


Гомель в неоновых огнях: В городе прошел фестиваль световых шоу


Гомель в неоновых огнях: В городе прошел фестиваль световых шоу


Гомель в неоновых огнях: В городе прошел фестиваль световых шоу

 
Теги: Гомель
 
 
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На сцену Второго фестиваля света GoLF-2017 вышли два десятка артистов из Беларуси, Латвии, России и Украины.

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