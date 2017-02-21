БРЕСТ, 22 фев — Sputnik. В сети появилась интерпретация детского рисунка, который стал лидером по итогам интернет-голосования за лучший логотип Бреста.

Голосование на сайте Брестского горисполкома все еще открыто. За логотип "с птичками" неизвестного автора проголосовало более 11 тысяч пользователей.

Его усовершенствованную версию нарисовал брестчанин Евгений Литвинчук. Дизайнер говорит, в его работе есть лишь доля шутки.

"Хотелось показать рисунок в привлекательном виде. Впрочем, легкой доли иронии это не исключает", — сказал Валерий.

Как добавил дизайнер, свою работу на конкурс он не отправлял, ведь первоначальная идея принадлежит не ему.



© Фото: сайт горисполкома Бреста Логотип "с птичками" неизвестного автора

В отделе идеологической работы, культуры и по делам молодежи Брестского горисполкома отметили, что результаты конкурса станут известны в ближайшее время. В данный момент этим вопросом занимается оргкомитет.

Напомним, официально онлайн-голосование закончилось 17 февраля. Комиссия оставила за собой право снимать работы с "накрученными" голосами и грубыми нарушениями. Ранее организаторы не исключали, что сроки проведения конкурса могли быть продлены.