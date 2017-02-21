|
Авторы консервированных носков придумали подарки на 8 марта
22.02.2017 19:24 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 22 фев — Sputnik. Брестский чулочный комбинат, выпустивший ограниченную подарочную партию консервированных мужских носков, подготовил сюрприз для женщин на 8 Марта, заявил директор ОАО "Брестский чулочный комбинат" Сергей Жевнерович.
© Фото: Брестский чулочный комбинат
Брестская "чулочка" буквально "взорвала" интернет новостью о выпуске специального подарка для мужчин ко Дню защитника Отечества: на предприятии изготовили три тысячи банок с консервированными носками.
"К 8 Марта также готовим оригинальные подарки для наших женщин, но секрет раскрывать не буду. Пускай это останется сюрпризом", — приводит слова Жевнеровича издание
По словам руководителя предприятия, сегодня также был придуман подарок следующее 23 февраля. "Скажу точно, что это будут не консервы, но обязательно оригинально", — пояснил он.
Жевнерович обратил внимание, что предприятие планирует выпустить будущий подарок в большем количестве.
Необычный подарок к 23 февраля уже можно купить в магазинах Брестского чулочного комбината.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Брестское предприятие заверило, что придумало подарок на следующее 23 февраля и его планируют выпустить большей партией.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)
Комментарии