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Авторы консервированных носков придумали подарки на 8 марта

22.02.2017 19:24 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 22 фев — Sputnik. Брестский чулочный комбинат, выпустивший ограниченную подарочную партию консервированных мужских носков, подготовил сюрприз для женщин на 8 Марта, заявил  директор ОАО "Брестский чулочный комбинат" Сергей Жевнерович.

Авторы консервированных носков придумали подарки на 8 марта
© Фото: Брестский чулочный комбинат
Брестская "чулочка" законсервировала мужские носки перед 23 февраля

Брестская "чулочка" буквально "взорвала" интернет новостью о выпуске специального подарка для мужчин ко Дню защитника Отечества: на предприятии изготовили три тысячи банок с консервированными носками.

"К 8 Марта также готовим оригинальные подарки для наших женщин, но секрет раскрывать не буду. Пускай это останется сюрпризом", — приводит слова Жевнеровича издание "СБ. Беларусь сегодня".

По словам руководителя предприятия, сегодня также был придуман подарок следующее 23 февраля. "Скажу точно, что это будут не консервы, но обязательно оригинально", — пояснил он.

Жевнерович обратил внимание, что предприятие планирует выпустить будущий подарок в большем количестве.  

Необычный подарок к 23 февраля уже можно купить в магазинах Брестского чулочного комбината. 

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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Брестское предприятие заверило, что придумало подарок на следующее 23 февраля и его планируют выпустить большей партией.

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