МИНСК, 22 фев — Sputnik. Брестский чулочный комбинат, выпустивший ограниченную подарочную партию консервированных мужских носков, подготовил сюрприз для женщин на 8 Марта, заявил директор ОАО "Брестский чулочный комбинат" Сергей Жевнерович.



© Фото: Брестский чулочный комбинат Брестская "чулочка" законсервировала мужские носки перед 23 февраля

Брестская "чулочка" буквально "взорвала" интернет новостью о выпуске специального подарка для мужчин ко Дню защитника Отечества: на предприятии изготовили три тысячи банок с консервированными носками.

"К 8 Марта также готовим оригинальные подарки для наших женщин, но секрет раскрывать не буду. Пускай это останется сюрпризом", — приводит слова Жевнеровича издание "СБ. Беларусь сегодня" .

По словам руководителя предприятия, сегодня также был придуман подарок следующее 23 февраля. "Скажу точно, что это будут не консервы, но обязательно оригинально", — пояснил он.

Жевнерович обратил внимание, что предприятие планирует выпустить будущий подарок в большем количестве.

Необычный подарок к 23 февраля уже можно купить в магазинах Брестского чулочного комбината.