На велосипедной дорожке сотрудники «Горремавтодора» вырезали яму, в которую попал велосипедист. Он получил травмы, а также разбил велосипед, шлем и часы. Минчанин принял решение подать в суд на дорожников — те даже не стали оспаривать свою вину, пишет издание «СБ — Беларусь сегодня» .



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Минчанин Николай на велосипеде возвращался домой по привычному маршруту. Но на велосипедной дорожке, которая еще утром была относительно ровной, попал передним колесом в яму. Велосипедист упал и потерял сознание. Кроме того, он разбил велосипед, часы-смартфон и велосипедный шлем. Как оказалось, днем на дорожке сотрудники «Горремавтодора» вырезали яму.

- По Правилам дорожного движения, должностные лица дорожных, строительных и других организаций, а также граждане, осуществляющие на дороге или прилегающей территории ремонтные и прочие работы, обязаны обозначить место ремонта дорожными знаками, ограждающими и направляющими устройствами, указателями объезда. А в темное время суток или при недостаточной видимости — дополнительно фонарями, излучающими красный или желтый свет, — комментирует произошедшее адвокат Минской городской коллегии адвокатов, член Белорусского союза юристов Инна Шашок. — Если этого сделано не было, то имеете право на полную компенсацию ущерба. Согласно статье 933 Гражданского кодекса, вред, причиненный личности или имуществу гражданина, подлежит возмещению в полном объеме.

В данном случае исковые материальные требования оказались немалыми — 7, 5 тысячи рублей.

— Через два дня после вынесенного судом решения, — говорит Инна Шашок, — деньги были перечислены на карточку в полном объеме. Виновная сторона даже не стала оспаривать вину.