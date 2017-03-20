21 марта в суде Малоритского района огласили приговор по уголовному делу в Бреста судят за хранение и сбыт спайса">отношении бывшего помощника прокурора Бреста Александра Вильхового. Мужчина получил 14 лет лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущества.





Суд признал 28-летнего жителя Брестского района виновным в незаконном с целью сбыта приобретении, хранении, перевозке и незаконном сбыте особо опасного психотропного вещества (ч. 3 ст. 328 УК) и приговорил к 14 годам лишения свободы в колонии усиленного режима. Об этом сообщили TUT.BY в Брестском областном суде.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Напомним, по версии обвинения, 2 декабря прошлого года 28-летний Александр Вильховой через приложение Telegram связался с интернет-наркошопом и заказал психотроп. Сверток с веществом растительного происхождения, содержащим особо опасное психотропное вещество, он забрал из закладки за рекламным щитом, установленном на улице Московской в Бресте — недалеко от здания городской прокуратуры. Спайс обвиняемый отвез домой в агрогородок. 3 декабря на проспекте Машерова возле ЦУМа он продал часть «свертка» знакомой.

В суде Александр Вильхзовой сообщил, что до задержания он «не работал». Однако из оглашенных во время заседания материалов дела выяснилось, что ранее он занимал должность помощника прокурора Бреста. Более того, был знаком с сотрудниками наркоконтроля, так как поддерживал обвинения в том числе и по делам за незаконный оборот наркотиков.