Вчера на плацу 120 омбр состоялся митинг, посвященный 75‑летию со дня образования соединения.

В митинге приняли участие личный состав легендарной стодвадцатки, ветераны части и Вооруженных Сил, приглашенные гости, представители Северо-Западного оперативного командования. Командующий войсками СЗОК генерал-майор Александр Вольфович поздравил личный состав прославленного соединения с юбилеем. Через секунду строй гвардейцев взорвался троекратным «ура», затем прозвучал Государственный гимн в исполнении всех военнослужащих соединения.



Первым по традиции с трибуны к воинам-гвардейцам обратился командир бригады гвардии полковник Сергей Савсюк. После небольшого экскурса в историю Сергей Валентинович отметил высокую роль военнослужащих соединения в поддержании боевой готовности Вооруженных Сил Республики Беларусь.

— С гордостью могу сказать, что 120‑я отдельная гвардейская механизированная бригада является одним из самых боевых соединений в Вооруженных Силах, — отметил комбриг. — Личный состав участвовал в таких учениях, как «Березина‑2002», «Чистое небо — 2003», «Запад‑2009», «Запад‑2013». В 2011 году наша бригада принимала активное участие в совместном с Вооруженными силами Российской Федерации учении «Щит Союза — 2011» на российском полигоне Ашулук, где продемонстрировала свою высокую боевую выучку. Воины-гвардейцы достойно показали себя и в период проведения внезапных проверок готовности войск выполнять задачи по предназначению, одна из них завершилась буквально за несколько недель до нашего праздника — в феврале этого года.



Затем гвардейцев поздравил генерал-майор Александр Вольфович:

— Сегодня действительно знаковый день в Вооруженных Силах Республики Беларусь. Одному из прославленных соединений исполнилось 75 лет. Для истории это немного, а для людей, которые начинали службу в этом соединении, — огромная часть жизни…

Ваши предшественники гордились тем, что проходили службу в соединении, многие солдаты и сержанты постоянно приезжают в бригаду, общаются с командирами, офицерами, благодарят — и это дорогого стоит! Я уверен, что нынешнее поколение будет так же достойно продолжать традиции гвардейцев‑рогачевцев. Искренне от себя лично, от военного совета Северо-Западного оперативного командования, от лица всех воинских частей командования поздравляю всех стоящих в строю с этим праздником! Крепкого вам здоровья, бодрости духа, неисчерпаемой энергии и новых свершений на благо Беларуси.



После завершения митинга вниманию гостей были представлены показательные выступления: дефиле военного оркестра, демонстрация приемов рукопашного боя военнослужащими 339‑го отдельного гвардейского механизированного батальона, а также исполнение военных песен вокально-инструментальным ансамблем «120 БИТ». Затем руководство бригады, а также ветераны и приглашенные гости возложили гирлянду к бюстам Героев Советского Союза на улице Героев 120‑й дивизии.



Добавим, что основное празднование юбилея — торжественный митинг, показ вооружения и военной техники, демонстрация экипировки, ознакомление с бытом военнослужащих — состоится 1 апреля.

Капитан Александр Иванов, «Ваяр», фото Дениса Малышица