Два кассира «Евроопта» придумали хитрую схему, чтобы обворовывать магазин, в котором работали. Однако в итоге пришлось не только вернуть украденное, но и отвечать перед законом. Подробности сообщает еженедельник «Советский район».





Идея пришла в голову одной из работниц спустя год после трудоустройства в магазин сети «Евроопт». Подтолкнуло женщину на это, по ее словам, безденежье — мужу, работавшему на стройке в России, не заплатили, а нужно было оплачивать два кредита.

Сначала свой трюк кассир опробовала на собственном муже. В смену жены он пришел в магазин, выложил на ленту продукты, но в чек попали только самые дешевые из них. Остальные кассир провела по штрих-коду как упаковочные пакеты. Устройство кассового аппарата при этом постоянно издавало характерные сигналы, и окружающие ничего не заметили. Не обратил внимания на происходящее и мужчина.

Поскольку в первый раз хищение прошло незамеченным, кассир продолжила начатое даже будучи в отпуске. Для этого к делу привлекла коллегу, которая недавно устроилась в магазин и сидела за соседней кассой.

Набрав в корзинку продуктов питания, отпускница подошла к кассе, где сидела новенькая. Дальше все было сделано по опробованной схеме — дорогостоящий товар в чеке не пробивали, лишь сделали видимость. За это женщина вечером отдала сообщнице часть вынесенного из магазина товара.

Схема сработала, пришел азарт. Иногда отпускница наведывалась в магазин по нескольку раз в день. Выносила мясные продукты и рыбу, детское печенье, салаты, алкоголь.

— Сгубила, как это часто бывает, жадность, граничащая с глупостью. В один из последних визитов продавец прихватила с собой бутылку дорогого ликера «Моцарт». Работники отдела спиртных напитков хватились ее почти мгновенно. Дело в том, что с момента открытия магазина за год до этого в него на реализацию поступили всего две бутылки этого напитка, и ни одна из них так и не была продана. Работница, ответственная за выкладку товара, очень удивилась, когда увидела на стеллаже всего одну бутылку. Проверила по документам, и оказалось, что товар через кассу не проходил, ликер до сих пор числился на остатках магазина, — рассказала подробности следователь третьего отделения Гомельского городского отдела Следственного комитета Вероника Гоманюк.

Службу безопасности подняли на ноги. Охранники отсмотрели записи с камер видеонаблюдения. На одной из них увидели, как бутылку снимает с полки их же работница. Проследили путь женщины по магазину, подняли чек ее покупки. Так и заметили, что в чеке не хватает не только ликера. Уже после детально всмотрелись в записи других походов сотрудницы в магазин, чтобы сравнить проходящий через ленту товар с отображенным в кассовой документации.

Обеих кассиров пригласили в кабинет директора. К тому времени у него на руках уже были данные внеплановой инвентаризации, показавшей, что за короткое время торговому объекту был нанесен ущерб на сумму тысяча рублей. Руководитель предложил решить вопрос без эмоций: погасить ущерб и расстаться по соглашению сторон. Женщины признали свою вину, согласились с размером ущерба и внесли деньги в кассу. После этого директор обратился с заявлением в милицию. В отношении кассиров было возбуждено уголовное дело. Им назначены наказания в виде ограничения свободы сроком на два и два с половиной года.