Александр Лукашенко совершил рабочую поездку в Гомельскую область. Президентт потребовал «жесточайшей экономии», пообещал «революционные решения по предпринимательству» и рассказал, почему государство сегодня приперто к стенке.

Во время посещения ОАО «Речицадрев» речь шла о вопросах модернизации и перспективах развития деревообрабатывающих предприятий. Однако Лукашенко сообщил, что вскоре в Беларуси будут приняты революционные решения по бизнесу .

«В ближайшее время мы примем революционные решения по предпринимательству, бизнесу - по раскрепощению бизнеса (и такого крупного, как на «Речицадреве», и маленького, и индивидуальных предпринимателей). Пришел - заявление оставил, что хочешь заниматься этим делом, в налоговой зарегистрировался и пошел работать. Пожарные, санстанция - все до минимума будет сокращено. Мы полностью раскрепостим бизнес-инициативу - идите занимайтесь делом, зарабатывайте. Мы создали для этого условия. А что не создали - создадим в ближайшее время», - сообщил Лукашенко, добавив, что в ближайшее время соответствующий нормативно-правовой акт, касающийся предпринимательской деятельности, ляжет ему на стол.

Что касается обещанной ранее заработной платы, которая по планам президента в этом году должна вырасти до 1000 рублей (или пятисот долларов), то здесь Лукашенко признал: власти прижаты с стенке своими же обещаниями и будут вынуждены их выполнить.

«1 тыс. - это тот минимум, который мы должны помочь людям заработать . А дальше шевелитесь сами. Конечно, мы будем подталкивать - и руководители, и правительство. Но этот барьер, который у нас когда-то был, надо восстановить», - подчеркнул Лукашенко. Он также вновь поднял вопрос тунеядцев .

«Многие хотят работать, большие деньги иметь, а в школе даже двойки не получали. Жизнь изменилась. Вы можете критиковать меня как угодно. Будут у вас другие президенты, и, если они захотят удержать страну, будут проводить такую же политику. Не можем мы себе позволить, когда в стране 350 тыс., как они называют себя - «тунеядцев», ничего не делают. Это разве нормально?», - пожаловался президент рабочему коллективу предприятия.

При этом Лукашенко отметил, что среди указанной категории людей большое количество потенциальных правонарушителей. Что касается критики властей, то здесь президент традиционно припугнул граждан: дескать, прежде чем критиковать, подумайте про стабильность и будущее страны.

«Критиковать - критикуйте, только подумайте, к чему мы идем. Каждый сегодня должен работать. Время непростое, но мы уже видим свет в конце тоннеля», - уверен Лукашенко, который пообещал также снижение цен: «в правительстве уже начали шевелиться. Рыночники там появились: отпустили цены на все, что попало, и получили их рост».