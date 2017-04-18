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В Гомельском парке появится планетарий
19.04.2017 17:37 — Новости Общества | Tut.by
Теперь урок астрономии можно проводить под куполом звездного неба. Планетарий FullDome со дня на день откроется в Гомельском парке,
Кроме космических пейзажей также можно будет понаблюдать за подводным миром, микрокосмосом и даже совершить виртуальное путешествие по человеческому организму. Благодаря сферическому экрану, который находится прямо над головами зрителей достигается полное погружение в события, происходящие на поверхности купола.
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Кроме космических пейзажей также можно будет понаблюдать за подводным миром, микрокосмосом и даже совершить виртуальное путешествие по человеческому организму.
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