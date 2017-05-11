Брестские пожарные помогли беременной снять с руки кольца

МИНСК, 12 мая – Sputnik. Сотрудники МЧС Бреста сняли беременной женщине кольца с пальцев, поскольку медики брестчанке помочь не смогли, сообщили Sputnik в Брестском областном УМЧС.

Жительница обратилась в травматологический пункт города накануне: у 32-летней женщины отекли пальцы, и кольца стали причинять боль. Медикам обычным способом – с помощью нитки – снять украшения не удалось.

"От медицинских работников сообщение о необходимости оказания помощи поступило в центр оперативного управления пожарного аварийно-спасательного отряда Брестского областного управления МЧС", – сообщили в управлении.

По информации МЧС, спасатель расчета при помощи дремеля распилил кольца. Украшения были переданы женщине, которая в госпитализации не нуждалась.

В МЧС отметили, что при распиле колец кисть женщины охлаждали льдом, чтобы она не получила ожогов.