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Брестские пожарные помогли беременной снять с руки кольца

12.05.2017 16:08 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 12 мая – Sputnik. Сотрудники МЧС Бреста сняли беременной женщине кольца с пальцев, поскольку медики брестчанке помочь не смогли, сообщили Sputnik в Брестском областном УМЧС.

Жительница обратилась в травматологический пункт города накануне: у 32-летней женщины отекли пальцы, и кольца стали причинять боль. Медикам обычным способом – с помощью нитки – снять украшения не удалось.

"От медицинских работников сообщение о необходимости оказания помощи поступило в центр оперативного управления пожарного аварийно-спасательного отряда Брестского областного управления МЧС", – сообщили в управлении.

По информации МЧС, спасатель расчета при помощи дремеля распилил кольца. Украшения были переданы женщине, которая в госпитализации не нуждалась.

В МЧС отметили, что при распиле колец кисть женщины охлаждали льдом, чтобы она не получила ожогов.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Сотрудников МЧС вызвали медики после того, как им не удалось снять украшения обычным способом.

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