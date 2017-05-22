В своем районе в Минске 80-летний Владимир — самый заметный пенсионер. Шесть лет назад мужчина сделал за балконом лежак и теперь в жару с удовольствием на нем загорает. TUT.BY предупреждает: не пытайтесь повторить это самостоятельно.





К пятиэтажке, где живет Владимир, мы подходим примерно в полдень. Его подъезд второй, этаж — третий. За балконом выступает тот самый лежак, на нем хозяин с тарелкой в руках.

— Здравствуйте, как ваши дела? — кричим снизу.

— Хорошо, — отвечает хозяин. Однако приглашать нас к себе, как впрочем и спускаться к нам, отказывается: «Некогда мне, обедаю».

Между нами три этажа, но, как оказалось, для интервью это не помеха. Собеседник рассказывает, что ему 80 лет, но он выглядит гораздо моложе. Чуть позже соседи пояснили: Владимир придерживается здорового образа жизни, до осени ходит босиком, а зимой — налегке, собирает лекарственные травы.





Выглядывая из-под козырька, который защищает лицо от солнца, мужчина продолжает: до пенсии работал инженером на заводе. Лежак решил сделать шесть лет назад. Все необходимое достал на рынке на «Поле чудес». И тут же словно удивляется: «Чего там только нет!».

Впрочем, взял он лишь нужное.

— В основе ДСП, — показывает он на материал, из которого сделан лежак. — А чтобы держалось, закрепил все на металлических опорах.

Конструкцию мужчина придумал сам. Пользуется ей с ранней весны и до осени. Загорает только, когда солнечно, а к вечеру все убирает и просто сидит на стуле на балконе.

— Почему решили сделать такой необычный лежак?

— Чтобы загорать, получать нужный организму витамин D, — поясняет хозяин.

— Так можно и на крыше, — шутим.

— Ай, — отмахивается.

«Да и вообще, я ведь никому не мешаю»

Конструкция, рассказывает, надежная.

— Мои 58 килограммов выдерживает без проблем. А больше я никому пользоваться ей не разрешаю.





Хотя пару лет назад мужчина не удержался и все-таки упал. Повезло, что под балконом рос, да и сейчас растет, куст. Он и сработал как подушка безопасности. В квартиру Владимир тогда смог вернуться самостоятельно, но ногу все-таки повредил.

— Соседи не против такого изобретения?

— Сосед с четвертого этажа, к балкону которого креплюсь, не возражает. Да и вообще, я ведь никому не мешаю.

С соседями мы позже пообщались. К идее Владимира они относятся уважительно, как впрочем и к самому изобретателю. Говорят, что человек порядочный и интеллигентный. Подкармливает птиц и бездомных котов. Случается, помогает женщинам: подносит сумки из магазина.

— Как прохожие на вас реагируют? — интересуемся у Владимира.

— А так же, как и вы: смотрят с удивлением, некоторые фотографируют, — отвечает мужчина и невзначай прощается.





Затем открывает зонт, ставит его над лежаком, достает книгу. Все, не будем ему мешать, пусть отдыхает.