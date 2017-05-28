Инновационный центр в БГУ будет реализовывать проекты бизнес-компаний

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В БГУ откроется инновационный центр SAP Next-Gen Lab, сообщили БЕЛТА в пресс-службе вуза.

Соответствующий меморандум подписан между БГУ, Объединенным институтом проблем информатики НАН Беларуси (ОИПИ НАН), SAP СНГ, "Санта Импэкс Брест" и IBA. Функционировать центр будет на базе факультета прикладной математики и информатики вуза.

Определены три основных направления деятельности центра. В первую очередь здесь будет вестись работа по реализации задач и проектов бизнес-компаний. В частности, одним из заказчиков услуг выступил "Санта Импэкс Брест", который заинтересован в инновационных решениях и предложениях сотрудников БГУ и трудоустройстве выпускников вуза. Для реализации бизнес-заказов планируется привлекать представителей ОИПИ НАН и IBA.

Второе направление связано с образовательной робототехникой. Центр станет инновационной площадкой, где студенты смогут заниматься проектной деятельностью по созданию автоматизированных машин для решения промышленных задач. Будут организованы занятия по созданию различных моделей, систем управления ими, обучению работе с робототехническими устройствами. Запланированы совместная с ОИПИ НАН деятельность по подготовке учебно-методических программ по образовательной робототехнике, практические и лабораторные занятия со студентами и научно-практические конференции и семинары для сотрудников БГУ.

Еще одно направление касается математического моделирования логистических бизнес-процессов предприятий. Любой заказчик сможет получить количественную оценку эффективности работы своей компании, на основе которой будут даны рекомендации по уменьшению издержек и увеличению прибыли.

Такие центры на постсоветском пространстве функционируют в пяти вузах России, в том числе Московском технологическом университете, Высшей школе экономики, Российском государственном университете нефти и газа имени И.М. Губкина. Всего на сегодня открыто 29 инновационных центров SAP Next-Gen Lab в различных странах.-0-