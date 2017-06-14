Потенциальный Чернобыль Литвы

Более семи лет назад власти Литвы ликовали по поводу закрытия Игналинской атомной станции, оставшейся совершенно бесплатно в наследство от советского прошлого. Но, очень скоро победные рапорты о том, что Литва рассталась с «небезопасной ядерной энергетикой», сменились скептицизмом: оказалось, что не все так просто, и велика вероятность того, что официальному Вильнюсу еще не скоро придется расстаться с радиоактивным наследием. Затем процесс закрытия Игналинской АЭС (ИАЭС) ушел на второй план, поскольку литовские политики стали вынашивать заманчивую идею строительства новой, и, разумеется, совершенно безопасной Висагинской АЭС (ВАЭС).

Правда после того, как денежный ливень, пролившийся на мечты о новой АЭС, истощился и мечты растаяли, вдруг выяснилось, что Игналинская АЭС так никуда и не делась, а на ее закрытие денег уйдет в разы больше, чем планировалось в мечтательных умах литовских либералов. В последнее время об ИАЭС предпочитают не поминать всуе, старательно обходя тему ее закрытия, а между тем, по мнению экологов и отдельных парламентариев Литвы, этот ядерный объект несет в себе непосредственную угрозу и может стать бомбой замедленного действия, если власти так и не соизволят заняться проблемой снятия станции с эксплуатации.

Планы на перспективу

Надежда все-таки, хоть и призрачная, но остается. Хоть и с большим опозданием, но правительство Литвы все же сдюжило начать решать проблему захоронения ядерных отходов. По крайней мере, началось строительство промежуточного хранилища (проект В1) для отработанного ядерного топлива (ОЯТ), которое уже прошло горячие испытания. В процессе стройки находятся и другие хранилища для твердых, низкоактивных и долгоживущих радиоактивных отходов (РАО). Казалось бы, есть не плохие перспективы, в не близком, но все же обозримом будущем. Но! Плохо то, что ни у прошлого, ни у нынешнего правительства нет плана, ведь дорогостоящие хранилища для ОЯТ, являются временными и рассчитаны лишь на 50 лет. Возникает закономерный вопрос: что будут делать литовцы по истечении этого срока? Получается, что нынешнее правительство, затратив на это огромные деньги взятые у ЕС (которых к слову все равно не хватит), просто перекладывает решение этой проблемы на плечи будущих поколений! И именно им придется решать, как где хранить радиоактивные отходы, которые будут оставаться опасными еще сотни тысяч лет.

К примеру, Россия принимает отработанное топливо у тех стран, которые покупали его у нее. Но Литва, как известно, является членом Европейского союза и на нее соответственно распространяется директива ЕС о ОЯТ, которая запрещает вывоз ядерного топлива из ЕС в третьи страны и требует его захоронения в специальных контейнерах в глубинных могильниках особой системы KBS3. Проблема состоит в том, что пока такую систему в мире начали строить только финны совместно со шведами в Финляндии. Однако эта директива действует, и все страны ЕС ее неукоснительно подписали, согласившись выполнять. А посему, литовское правительство к началу 2017 года должно было представить финансовые расчеты и конкретный план, где, как и когда будет строиться могильник согласно стандартов директивы – глубинный, большой и очень, очень дорогой.

Но о стоимости могильника пока говорить рано, ведь в Литве еще даже не проведены исследования, которые могли бы дать ответ на вопрос возможно ли там устраивать такие глубинные могильники. Другое дело Финляндия, где очень много места занимают скальные гранитные породы, натуральные каменные пещеры, в которые легко и непринужденно можно поместить такие контейнеры. В Литве напротив, таких возможностей нет, на большей территории страны расположены естественные резервуары питьевой воды. Что же делать? В Евросоюз вывезти невозможно и в Россию отдать нельзя, но, несмотря на это никаких действий ни на техническом, ни на политическом уровне Литва не предпринимает…

Проблема финансирования

Кроме того, Еврокомиссия планирует в ближайшем будущем прекратить финансирование проекта закрытия станции, утверждая, что все суммы, изначально заявленные Литвой, уже полностью перечислены. Между тем, специалисты по атомной энергетики заявляют, что для закрытия Игналинской АЭС необходимо еще как минимум 900 миллионов евро, а значит проблема финансирования, для литовского правительства сейчас чрезвычайно остра.

В свое время, Литва договорилась с ЕС о выделении одномоментно одной большой суммы, заверив при этом, что больше денег на закрытие станции она просить не будет. Иными словами, деньги были взяты, как бы в счет будущего, но как раз таки на будущее их и не осталось. Пока еще работы проводятся за счет выделенных средств, но что будет дальше совершенно непонятно, тем более что Литва полностью израсходовала накопленный фонд снятия станции с эксплуатации. То, что денег больше не будет, подтверждает и тот факт, что недавно Европейский дом аудита представил в Комитете по европейским делам отчет, согласно которому рекомендовал прекратить финансирование закрытия атомных станций в ЕС (то есть в Литве и Болгарии), обосновав это тем, что они уже исчерпали свой финансовый лимит.

Бездумные траты

Финансовая энергетическая яма, в которой оказалась Литва, не помешала литовским политикам бездумно тратить европейские деньги, в том числе и на заезжих западных консультантов по закрытию ИАЭС (как будто своих нет), зарплаты которых исчислялись астрономическими суммами. Таким образом, часть денег была просто разбазарена, а часть ушла в неизвестном направлении. Из-за этих бездумных трат, в конце концов, Еврокомиссия даже перекрыла финансирование, осознав, что происходит что-то не хорошее и не вполне законное. Были проведены расследования и после выяснения всех обстоятельств, а также после прекращения споров с генподрядчиком строительства хранилищ ОЯТ корпорацией Нукем, финансирование возобновилось. Вот тогда-то, руководство страны и решило больше не рисковать и запросило всю сумму сразу, дабы больше не столкнуться с проблемой внезапного прекращения финансирования контролирующей стройку европейской стороной. Однако, как говорилось выше – ее оказалось недостаточно и есть насущная необходимость выделять в бюджете какие-то суммы, поскольку это нужно не Брюсселю, а в первую очередь Литве, ведь именно ее гражданам грозит опасность…

Катастрофические последствия

Но, к сожалению, власти Литвы остаются глухи к разумным доводам. В конце прошлого года в литовской печати появилось письмо энергетика, бывшего работника Игналинской станции, который от имени Общественного совета по экологии и энергетике при Висагинском самоуправлении, обращался к властям Литвы с предложением пересмотреть стратегию снятия ИАЭС с эксплуатации. Ветераны Игналинской АЭС пытались донести до литовских властей мысль о том, что стратегия немедленного демонтажа станции, называемой «Коричневая лужайка», с разбором урановой кладки, вывозом реакторного графита, не применялась еще ни в одной стране мира и потому грозит Литве непредсказуемыми, катастрофическими последствиями. Тем более что эта стратегия нарушает несколько норм МАГАТЭ, в частности не предусматривающих промежуточное хранение долгоживущих радиоактивных отходов.

Но литовский официоз, очевидно, не интересует мнение специалистов, если речь не идет о западных консультантах, хотя предложение обозначенное энергетиком явно наиболее безопасно и менее затратно, но неприемлемо для пролитовских русофобов.

Дело в том, что Общественный совет по экологии и энергетике при Висагинском самоуправлении, имел неосторожность предложить использовать технологию снятия станции с эксплуатации под названием «Зеленый курган», которая запатентована в России. И нетерпимость Литвы по отношению к Кремлю, победила здравый смысл – неважно, что упертость литовского правительства грозит непредсказуемыми бедами гражданам республики. А между тем технология невероятно проста и безопасна. Она предполагает не разбирать реактор с облученным реакторным графитом, не демонтировать оборудование, не перевозить отходы в могильники, а сделать само здание станции таким могильником, засыпав его песком и глиной. «Зеленый курган», таким не хитрым способом, исключает облучение персонала, который должен будет разбирать реактор и полностью исключает какую либо опасность для окружающей среды и людей от возможного облучения радионуклидами.

Используя эту технологию, Литва сэкономила бы огромное количество финансовых средств, поскольку отпала бы необходимость в строительстве дорогостоящего глубинного могильника, который планируется ввести в эксплуатацию через 50 лет – в 2066 году. К тому же, не стоит списывать со счетов, тот факт, что опыта закрытия АЭС такого типа как Игналина, то есть чернобыльского типа, в мире нет: литовцы будут первыми. И совершенно непонятно, кто согласится разбирать урановую кладку, демонтировать реактор, дезактивировать, транспортировать радионуклиды в могильник, зная при этом, что это огромный риск, грозящий возможным облучением.

Что же нужно для того, чтобы избежать печальных последствий? Нужна дискуссия по этому вопросу. Необходимы консультации с европейскими специалистами и с МАГАТЭ. Есть специалисты в России, важно говорить и с ними, и с теми, что уехали из Литвы, и с теми, что остались. Нужна широкая общественная дискуссия о том, как закрыть станцию надежно и максимально безопасно. Конечно, разумное правительство стало бы это делать без оглядки на политическую ситуацию и отношения между Кремлем и Литвой. Это неполитические проблемы, несущие реальную угрозу, прежде всего Литве, а значит, их надо решать вне политики. Игналинская АЭС – это российский продукт и в России есть специалисты, знающие этот реактор.

Но, к сожалению, в ситуации с Литвой мы видим известное изречение Черчилля, сказавшего, что «политик думает о будущих выборах, а государственный деятель о будущем нации». В стране Игналины, преобладают политики, у которых не хватает воли решить эту проблему, им недостает серьезного подхода ко всем проблемам, связанным с ядерной безопасностью. За все это время, литовская политическая элита, несмотря на опасения экологов, даже не удосужилась понять, что перенос ОЯТ из реактора в подземные могильники может и вероятно таки приведет к заражению радионуклидами грунтовых вод. Как не крути, сколько не говори о якобы преимуществах выбранной стратегии разбора станции, перезахоронение отходов через 50 лет в новый могильник неминуемо приведет к расширению загрязненных территорий и повышению риска проникновения радионуклидов в биосферу.

Именно поэтому, здравомыслящие меньшинство в сейме Литвы призывает правительство провести широкие научные исследования в этой сфере с привлечением ученых из самых разных стран, неважно каких – главное чтобы они знали свое дело. Для этого необходимы политическая воля и финансовые ресурсы, но в первую очередь необходим интерес правительства и сейма к проблеме будущего хранения ОЯТ, к разработке стратегии на это неизбежное будущее, тем более, что в новом сейме есть специалисты по ядерной энергетике и им есть, что сказать.

Это нужно было делать уже давно, как говорится еще вчера, но литовское правительство видимо, недопонимает всю остроту вопроса. У них перед глазами только русофобия, национальный костюм и борьба с алкоголизмом, но это все меркнет по сравнению с тем, что ожидает будущее поколение литовцев, которое исходя из намерений нынешнего правительства Литвы будет сидеть трезвое и в национальном костюме на радиоактивной бочке под названием – Игналинская АЭС.

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