Новости о бизнесе за неделю: 18—24 августа

24.08.2025 08:01 — Разное | ProBusiness  
Источник материала: ProBusiness


Прогнозы от МВФ, демографический кризис в Беларуси, как работать над продуктом, если ключевые метрики падают. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.

Условия для бизнеса

МВФ пересмотрел перспективы мировой экономики: краткий обзор перспектив экономического развития Беларуси в контексте мировых событий.

Несмотря на то, что именно качество человеческого капитала традиционно считалось одним из сильнейших преимуществ Беларуси, демографические реалии меняются — и уже в ближайшие годы они могут привести к заметным изменениям в социальной и бизнес-среде.

Полезное для бизнеса

В основе продуктового подхода лежит парадигма «Клиент — Проблема — Решение». Она напоминает: бизнес существует не ради набора функций, а ради создания ценности для клиентов и, как следствие, увеличения прибыли. Именно поэтому любое действие должно опираться на вопрос: в чем расхождение между потребностями аудитории и тем, что на самом деле предлагает продукт? Как анализировать метрики и почему действовать нужно итеративно — пошаговая инструкция.

Команда «Про бизнес» устроила эксперимент и приняли участие в проекте «У адным рытме з А1: Хвіліны дабра», чтобы своими активными минутами в течение дня помочь подопечным Белорусского детского фонда.

Истории бизнеса

История Сергея Мунтяна подтверждает популярную идею — никогда не поздно начать заниматься своим делом. Будущий предприниматель оставил армию после 17 лет службы, отказался от положенных льгот и основал бизнес по детейлингу автомобилей. Продав машину, он начал с двух гаражей в Минске, где сам полировал и клеил пленку на авто клиентов. Секрет роста — делегирование и системный подход с управленческим учетом, продуктовыми матрицами и эффективными базами данных.

Продолжаем рассказывать о бизнес-реалити «Ожидание — реальность». Ключевой проблемой, которая могла бы повлиять на темп роста компании «Инновационный консалтинг», стал период отпусков. Но собственник Александр Шуст сумел наладить работу своей компании в июле: нашел менеджера по продажам, который уже в первый месяц перевыполнил план. Кроме того, получилось привлечь грамотного специалиста только благодаря своему личному бренду. При этом получилось совершить прорыв и в других сферах.

Теги: Минск
 
 
Минчанка создала бизнес на производстве коммерческого видеоконтента с помощью ИИ
