|
Новости о бизнесе за неделю: 18—24 августа
24.08.2025 08:01 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Прогнозы от МВФ, демографический кризис в Беларуси, как работать над продуктом, если ключевые метрики падают. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.
Условия для бизнеса
МВФ пересмотрел перспективы мировой экономики:
Несмотря на то, что именно качество человеческого капитала традиционно считалось одним из сильнейших преимуществ Беларуси, демографические реалии меняются — и уже в ближайшие годы они могут привести к
Полезное для бизнеса
В основе продуктового подхода лежит парадигма «Клиент — Проблема — Решение». Она напоминает: бизнес существует не ради набора функций, а ради создания ценности для клиентов и, как следствие, увеличения прибыли. Именно поэтому любое действие должно опираться на вопрос: в чем расхождение между потребностями аудитории и тем, что на самом деле предлагает продукт? Как анализировать метрики и почему действовать нужно итеративно —
Команда «Про бизнес» устроила эксперимент и приняли участие в
Истории бизнеса
История
Продолжаем рассказывать о бизнес-реалити «Ожидание — реальность». Ключевой проблемой, которая могла бы повлиять на темп роста компании «Инновационный консалтинг», стал период отпусков. Но собственник Александр Шуст
Смотрите также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Прогнозы от МВФ, демографический кризис в Беларуси, как работать над продуктом, если ключевые метрики падают. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на...
|
Архив (Разное)