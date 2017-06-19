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Экс-главбух Поставского райисполкома, чтобы платить за обучение дочери, завышала себе зарплату

20.06.2017 09:40 — Новости Общества | Tut.by  
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Бывший главный бухгалтер Поставского райисполкома от финансовой безысходности совершала мелкие хищения. За четыре года вышло плюс 2500 рублей к заработной плате.

56-летняя женщина работала главным бухгалтером в райисполкоме с 1995 года. Одна воспитывала дочку. Денег в семье не хватало, поэтому главбух брала банковские кредиты. Материальное положение семьи стало еще сложнее, когда дочь поступила на платное отделение в вуз. Тогда женщина и решилась на преступление.

— С 2010 по 2014 год главный бухгалтер увеличивала суммы в списках на выплату зарплаты, отправляемых в Беларусбанк, — рассказала прокурор отдела прокуратуры области Наталья Мальцева. — Затем эти деньги зачислялись на ее карт-счет. Женщина делала завышение на разные суммы — от 600 тысяч до 4 миллионов неденоминированных рублей, в зависимости от своей потребности в деньгах на тот момент. Похищенные средства тратила на оплату банковских кредитов, обучение дочери и другие нужды.

Хищение вскрылось осенью 2016 года во время проверки, которую делали специалисты главного управления Минфина по области. В ходе расследования уголовного дела женщина добровольно возместила нанесенный ею материальный ущерб. Для этого она взяла кредит на сумму около 4600 рублей. К моменту вынесения приговора женщина уже не работала в райисполкоме — вышла на пенсию.

За хищение путем злоупотребления служебными полномочиями бывший главбух получила наказание в виде ограничения свободы на срок 2 года без направления в исправительное учреждение открытого типа. Она также на 5 лет лишена права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных обязанностей. Приговор вступил в силу.

 
 
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Бывший главный бухгалтер Поставского райисполкома от финансовой безысходности совершала мелкие хищения. За четыре года вышло плюс 2500 рублей к заработной плате.

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