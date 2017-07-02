БРЕСТ, 3 июл — Sputnik. Основные празднования 3 июля в этом году в "западных воротах" Беларуси проходят в парке культуры и отдыха.

Начался понедельник с возложения цветов к памятнику "Освобождение" на площади Свободы, затем делегации направились в Брестскую крепость, где почтили память героев, отдавших жизнь за свободу и независимость Беларуси, минутой молчания.

Подвойные "дываны" и клубничные пироги

В парке культуры и отдыха проходили концерты, приуроченные к празднику. Также в течение дня здесь можно было увидеть бренды, которыми известна Брестчина.

На ярмарке мастеров разместились лавки, которые демонстрировали традиционные региональные праздники, такие как "Огурец-молодец", "Лунінецкія клубніцы", "Мотальскія прысмакі" и другие.

Лунинецкий район привез в Брест различные сорта клубники, которые выращиваются на его территории, и приготовил кулинарные изделия с использованием "ягодной царицы" Полесья. Столинский район угощал блюдами из огурцов.

На ярмарке также были представлены работы известных районных мастеров. Например, народный мастер Беларуси Мария Кравчинская из Каменецкого района привезла на праздник знаменитые во всем мире белорусские подвойные "дываны". Изделия районных мастеров можно было не только рассмотреть поближе, но и приобрести.

Брест с высоты

С середины дня начало свою работу новое колесо обозрения. Его высота — 40 метров, это второй по размеру в Беларуси аттракцион подобного рода.

Предыдущее колесо прослужило городу 25 лет и было на 12 метров ниже нынешнего. Новое колесо обозрение, несмотря на внушительные размеры, не кажется громоздким, благодаря белому цвету.

"По оформлению таких колес только два на постсоветском пространстве: в Бресте и в Набережных Челнах. Я всех прошу сюда прийти вечером или ночью, и вы увидите эту красоту", — пригласил брестчан полюбоваться иллюминацией председатель горисполкома Александр Рогачук.

Колесо будет работать круглогодично. На нем установлено несколько специальных кабинок с подогревом. Одновременно в 20 кабинках могут разместиться до 95 человек.

"Мы и дальше будем делать все возможное, чтобы в нашем городе было как можно больше мест для отдыха. Для отдыха с детьми, прежде всего. Сегодня в микрорайоне "Восток" мы открываем совместно с торговым предприятием детскую площадку и фонтан. В преддверии Дня города в Парке мира мы откроем еще один детский городок", — сообщил о планах мэр.

День Независимости в Бресте завершится праздничным концертом "Квiтней, зямля бацькоў маiх" и республиканской акцией "Споем гимн вместе" на площади Ленина. Праздничный салют прогремит в Брестской крепости в 23:00.