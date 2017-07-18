С начала года в Гомельской области благодаря камерам наблюдения раскрыли 157 преступлений

В минувшем году с помощью систем видеонаблюдения в Гомельской области было раскрыто 268 преступлений. По этому показателю область заняла третье место в стране, сообщает "Гомельская правда".



Фото: Василий Дубик, «Гомельская правда»

Расследование недавнего убийства двух гомельчанок тоже не обошлось без видеофиксации. Мужчина попал в объектив вместе с одной из жертв. Суд по совокупности всех доказательств приговорил его к смертной казни. К слову, высшая мера наказания в его отношении была недавно приведена в исполнение .

Помогают камеры и в расследовании менее тяжких преступлений. Так, в минувшем месяце около полуночи на перроне железнодорожного вокзала в Калинковичах пассажир схватил оставленную без присмотра чужую сумку и быстро ушел. Кстати, ранее мужчину уже судили за сопротивление работнику милиции.

Перед хищением злоумышленник внимательно огляделся. Немногочисленным сонным пассажирам и хозяйке сумки было не до него. Он был уверен, что никто ничего не заметил. Без препятствий вор покинул перрон, а когда спрятался, забрал из сумки 55 тысяч российских рублей.

Женщина обнаружила пропажу только спустя полчаса и побежала в милицию. Сотрудники отдела внутренних дел на транспорте тут же просмотрели запись системы видеонаблюдения, чтобы вор не успел уехать на ближайшем поезде. По другим камерам проследили его маршрут и вскоре задержали человека с частью похищенного, рассказали в отделе информации и общественных связей УВД облисполкома. 30-летний мужчина удивился прозорливости милиции.

Интимный свет и тяга к кошельку

Иногда можно подумать, что вместо камер видеонаблюдения установлены муляжи. Или в ночном кафе с интимным освещением электронный глаз ничего не видит. Такое мнение опровергают следующие случаи.

Видео с собственным изображением просто поразило 44-летнего директора фирмы. 11 июня после полуночи мужчина отдыхал в гомельском развлекательном центре «Нью тайм». Там же была и молодая работница одной из частных структур областного центра. Когда симпатичная девушка оставила без внимания свою сумочку, состоятельный на вид мужчина вытянул из нее кошелек со 150 долларами США и 12 рублями. У руководителя фирмы нашли похищенные деньги. Сейчас расследуют уголовное дело.

Была ошарашена и 15-летняя гомельчанка, которую обвинили в грабеже. В конце мая она гуляла по улице Интернациональной областного центра и взяла у ребенка кепку. Малыш пожаловался маме, женщина заявила в милицию. Девушка никак не ожидала, что ее найдут и узнают подробности того вечера. А все благодаря тому, что выходки были записаны на видео. Информации о юной подозреваемой не было в базе данных милиции, поэтому пришлось обратиться к жителям областного центра, которые узнали, кто изображен на снимке.

Подростки, приехавшие на соревнования в Гомель, решили испытать систему видеонаблюдения на футбольном стадионе по улице Сожской. Они не могли не заметить камеры, но не предполагали, что техника способна фиксировать с отличным качеством и на большом расстоянии. Когда после игры на поле исчез мяч, запись отмотали назад и увидели, кто его взял, в какую сумку положил и в какой автобус отнес. Сейчас устанавливается, была это глупая шутка подростков или настоящая кража. В любом случае, ребятам и их родителям придется ответить.

Мы побывали на стадионе гомельской городской специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва № 8. Обошли его по периметру и насчитли два десятка камер. В глаза бросились большие, заметили и маленькие. Но на самом деле их оказалось более 30. Все изображения выведены на экран. При необходимости можно увеличить картинку и изучить детали.

Неубиваемые кадры

В Корме 20-летний местный житель решил избавиться от «свидетеля» — сорвал и повредил камеру магазина «Эконом». В отношении молодого человека возбудили уголовное дело за хулиганство.

К сведению, в системах видеонаблюдения камера — это только «глаз». Разбив линзы, запись не уничтожить. Даже если расколотить системный блок и оторвать кабели, картинка все равно останется: видео может передаваться онлайн и сохраняться как на сервере провайдера, так и в интернет-облаке.

К слову, сигнал от 333 камер, установленных на улицах, площадях и скверах населенных пунктов Гомельщины, поступает в оперативно-дежурные службы территориальных органов внутренних дел. Мониторинг позволяет предупреждать преступления и происшествия.

Кроме того, на вооружении милиции имеется мобильный технический комплекс видеонаблюдения. Его разворачивают в местах скопления людей и где нет стационарных систем наблюдения.

Техника опробована на массовых мероприятиях и доказала свою эффективность. Комплекс также способен выдавать стабильную картинку в темное время суток.

Силовые и правоохранительные структуры региона определили перечень объектов, подлежащих обязательному оборудованию видеонаблюдением. В их числе строения общественного питания, культурно-развлекательные клубы, учреждения образования и здравоохранения, туристические объекты и структуры придорожного сервиса, физкультурно-спортивные сооружения.

Между тем пока из 81 запланированного объекта камерами оснащены немногим более 60%, сообщил «Гомельскай праўдзе» заместитель начальника милиции общественной безопасности УВД облисполкома Анатолий Васильев.

Полностью с заданием справились в Речицком, Житковичском, Мозырском, Ельском, Ветковском, Калинковичском, Кормянском, Лоевском, Лельчицком, Петриковском, Добрушском, Чечерском, Жлобинском и Октябрьском районах.

Всего на Гомельщине системами видеонаблюдения оборудовано 2470 объектов. Из них больше половины — объекты торговли и общественного питания.