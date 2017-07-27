Охранную зону Полесского заповедника упразднили. Что это значит

Охранную зону Полесского государственного радиационно-экологического заповедника упраздняют . С чем это связано и к чему приведет, TUT.BY пояснили специалисты Института радиологии.



Полесский радиационный заповедник. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Полесский радиационно-экологический заповедник (ПГРЭЗ) — это территория в 216 093 гектара. Заповедник появился в конце 1980-х годов, после Чернобыльской аварии. По данным ученых, на эти земли выпала треть «чернобыльского наследия» Беларуси: 30% цезия, еще 70% стронция и 97% плутония.

Охранная зона ПГРЭЗ — это километр от границ заповедника на землях Брагинского, Наровлянского, Хойникского, Мозырского и Калинковичского районов.

— По закону любая природоохранная организация, в том числе и Полесский радиационно-экологический заповедник, должна иметь охранную зону, — поясняет Александр Подоляк, заместитель директора по научной работе Института радиологии. — Нужна она, чтобы предотвратить или смягчить вредные воздействия на природные комплексы и объекты, которые расположены в границах заповедников и национальных парков.

Проще — это своего рода «буферная зона». В случае с Полесским радиационно-экологическим заповедником ее задача не допустить вход животных на близлежащую территорию и предотвратить перенос радионуклидов с территории заповедника на другие земли.

По словам специалиста, данная охранная зона появилась в 2014 году и растянулась на 22 тысячи гектаров. Тогда, говорит ученый, ее расширили не в сторону заповедника, а в сторону незагрязненных территорий. Почему именно так, объяснить сложно. В итоге на части территорий ограничили возделывание сельскохозяйственных культур.

— В состав этой территории попали земли Калинковичского и Мозырского районов, которые вообще не были загрязнены радионуклидами в результате Чернобыльской аварии, — продолжает специалист. — Как создавалась зона? По периметру заповедника отмеряли километр и перевели его в охранную территорию. Прошло время, и производители, которые раньше работали на этих землях, стали возмущаться. Ну, а как? Они, например, с 1986-го производили здесь свою продукцию, она была в порядке, и вдруг выращивать ее резко запретили.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Сейчас, по словам собеседника, знаки о радиоактивном загрязнении, которые стояли на границе охранной зоны, перенесут на территорию заповедника. А посевы культур на землях, которые раньше входили в охранную зону, разрешат страховать. При этом, если у производителя будут потравы продукции, ему выплатят компенсацию.

— Почему зону все-таки решили упразднить?

— Из-за ограниченного сельскохозяйственного использования этих земель, — говорит специалист. — Раньше в соответствии с указом, на территории охранной зоны запрещалось размещать сельскохозяйственные культуры, провоцирующие выход животных из заповедника. В итоге здесь высаживали многолетние травы, озимый и яровой рапс для переработки на масло.

После отмены охранной зоны производители сельхозпродукции смогут выращивать на этих землях гораздо больший спектр культур. На кормовые цели можно будет возделывать пшеницу, овес, ячмень и кукурузу.

— Насколько безопасна продукция с этой территории?

— Контроль загрязнения продукции по содержанию радионуклидов никто не отменял, — аргументирует ученый. — Продукцию, которую будут выращивать на этих территориях, в обязательном порядке будут проверять. А дальше в зависимости от радионуклидов и их количества, будут определять, как и для каких целей ее использовать. Для примера, в Хойникском районе с высокой плотностью загрязнения пахотных земель стронцием-90, более 90% производимого зерна идет на кормовые цели. На продовольственные цели оно не используется. Поэтому я, как ученый, не вижу ничего страшного.

По мнению Александра Подоляка, благодаря тщательному контролю, продукции, которая не соответствует санитарно-гигиеническим нормативам по содержанию радионуклидов, из-за упразднения охранной зоны больше не станет.

Напомним, в середине июня президент Беларуси побывал в Полесском заповеднике. Тогда сообщали, что часть земель могут лишить заповедного статуса, «более активно вовлечь в хозяйственный оборот». В разговоре с TUT.BY сразу несколько собеседников предположили , что речь может идти об охранной зоне. Виды на эти земли подтвердили в Брагинском и Наровлянском районах.

При этом зампред Наровлянского райисполкома Дмитрий Максименко отмечал, что в охранной зоне есть земли с уровнем радиации, превышающим и 40 кюри на квадратный километр. Там запрещено находиться людям, стоят указатели, места обозначены. Но есть территории с меньшим уровнем загрязнения: от 1 до 5 кюри (разрешается сбор грибов и ягод с обязательным радиационным контролем) и от 5 до 15 кюри (сбор ягод и грибов запрещен, можно только находиться в лесу).