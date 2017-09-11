ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Следователи раскрыли убийство крупного предпринимателя из Миор

12.09.2017 14:22 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Следователи раскрыли убийство крупного предпринимателя из Миор, совершенное в 2016 году. Об этом сообщил сегодня на брифинге начальник управления Следственного комитета по Витебской области Владимир Шалухин.


Фото: sk.gov.by

По словам начальника управления, в мае 2016 года индивидуальный предприниматель, владелец магазина строительных материалов, отправился на встречу и был убит. Долгое время это преступление оставалось нераскрытым, отрабатывались различные версии убийства. В результате слаженной работы следователей и сотрудников органов внутренних дел в феврале и марте 2017 года были задержаны трое подозреваемых. Ключевым фигурантом является неработающий житель Миор 1963 года рождения, помощь в совершении преступления ему оказывали двое жителей Витебска.

«Чтобы доказать вину злоумышленников, следователями было проведено более 130 судебно-медицинских, судебно-генетических, почерковедческих, фоноскопических, компьютерно-технических и иных экспертиз. Также состоялось более 20 осмотров места преступления», — подчеркнул Владимир Шалухин.

Раскрытие данного убийства позволило выявить еще целый ряд преступлений, совершенных главным злоумышленником. На его счету факты вымогательства крупной суммы денег, незаконное хранение оружия и боеприпасов, планирование новых преступных схем с целью вымогательства и грабежа.

Расследование преступления заняло 15 месяцев, материалы уголовного дела составили 21 том. В настоящее время они переданы прокурору для направления в суд. Все обвиняемые содержатся под стражей.

 
Теги: Витебск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Раскрытие данного убийства позволило выявить еще целый ряд преступлений, совершенных главным злоумышленником.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Рыхтуюцца да чэмпіянату свету: віляйчане сталі лепшымі ў конкурсе вальшчыкаў лесу ў Расіі
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика