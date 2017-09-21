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В Брест приходит бабье лето
22.09.2017 17:31 — Новости Общества | Tut.by
Со следующей недели в Бресте ожидается теплая и солнечная погода, а вот предстоящие выходные будут ненастными.
В субботу днем возможен дождь, температура воздуха составит +17...19°С.
В воскресенье в городе ожидается переменная облачность, днем с вероятностью 60% будет гроза. Воздух прогреется до +16°С.
Начало недели будет дождливым, а со вторника синоптики обещают теплую погоду без осадков. Во вторник днем воздух прогреется до +20°С, в среду будет +16...18°С.
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Во вторник днем воздух прогреется до +20°С, в среду - до +18°С.
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