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В Брест приходит бабье лето

22.09.2017 17:31 — Новости Общества | Tut.by  
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Со следующей недели в Бресте ожидается теплая и солнечная погода, а вот предстоящие выходные будут ненастными.


В субботу днем возможен дождь, температура воздуха составит +17...19°С.

В воскресенье в городе ожидается переменная облачность, днем с вероятностью 60% будет гроза. Воздух прогреется до +16°С.

Начало недели будет дождливым, а со вторника синоптики обещают теплую погоду без осадков. Во вторник днем воздух прогреется до +20°С, в среду будет +16...18°С.

 
Теги: Брест
 
 
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Во вторник днем воздух прогреется до +20°С, в среду - до +18°С.

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