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4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Брифинг “Стресс-тесты Белорусской АЭС: первые итоги” состоится в пресс-центре БЕЛТА 8 ноября в 12.00.

В брифинге примут участие руководители и члены Межведомственной рабочей группы по подготовке Национального доклада о целевой переоценке безопасности Белорусской атомной электростанции (стресс-тесты): начальник Департамента по ядерной и радиационной безопасности МЧС Республики Беларусь Ольга Луговская (руководитель группы), заместитель генерального директора по научной работе ГНУ “ОИЭЯИ-Сосны” Александр Трифонов, директор ГУ “Центр геофизического мониторинга Национальной академии наук Беларуси” Аркадий Аронов и заместитель главного инженера РУП “Белорусская атомная электростанция” Александр Парфенов.

Стресс-тесты проводятся на всех атомных электростанциях после аварии на японской АЭС "Фукусима", чтобы оценить устойчивость к экстремальным воздействиям. Стресс-тесты на Белорусской АЭС проведены в 2016 году по европейской методике с учетом рекомендаций, основанных на разработанных Еврокомиссией и Европейской группой регуляторов ядерной безопасности спецификациях. Они показали устойчивость БелАЭС к экстремальным воздействиям.

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