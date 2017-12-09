Местным не беспокоить. В Бресте снять компанией квартиру на Новый год сложно, но еще можно

Даже если у вас есть деньги на съем квартиры втридорога совсем не факт, что вы сможете арендовать в Бресте апартаменты на новогодние праздники. Особенно, если вас много, вы молоды и… местные.





Треть «суточных» квартир, которые мы обзвонили по объявлениям, уже заняты на 31 декабря — 1 января. Большинство из них располагаются в центре — на Гоголя, Машерова, Советской.

Главное, что интересует арендаторов — сколько людей будет праздновать в их апартаментах Новый год, и откуда они. Компаниям местных — сразу нет.

— А кто вы? Местные? Тогда нет, — хоронит надежды женщина, сдающая квартиру на бульваре Космонавтов.

— Да и молодых у нас побаиваются, — пояснила другая арендатор.

На праздники квартиры заметно прибавляют в цене. В центре в среднем арендаторы хотят 150 долларов за сутки за двухкомнатную квартиру с мебелью и хорошим ремонтом. Например, именно во столько обойдется в новогоднюю ночь квартира в квартале Маяковского-Советская-Гоголя.

Чем дальше от центра, тем ниже стоимость. Например, на улице Стафеева трехкомнатную квартиру еще можно снять — за 150 долларов в сутки. Есть варианты подешевле: маленьким компаниям предлагают однушку на улице Гоголя в районе бывшего военного городка за 40 рублей первые сутки и 20 — вторые.

В микрорайонах цены демократичнее. Скромную двухкомнатную квартиру на улице Московской возле парка Воинов-интернационалистов предлагают за 75 долларов сутки, но не факт, что успеете: на нее уже есть претенденты, которые обещают внести со дня на день задаток.

За однокомнатную квартиру на улице Суворова вблизи «Цветотрона» просят 120 долларов за сутки. Для микрорайона это много — на той же Ковалевке можно найти жилье поскромнее примерно в два раза дешевле. Хотя чем ближе праздники, тем меньше предложения, выше спрос и, соответственно, цена.

С коттеджами сложнее. В черте Бреста свободных домов на новогодние праздники найти не удалось. Такая же ситуация и в близлежащих деревнях: Щебрине и Муховце. Агроусадьба в деревне Заказанка ответила отказом:

— На Новый год? Все занято еще с лета.

Зато есть вариант в деревне Песчатка, что в Каменецком районе. От Бреста далековато, зато до белорусско-польской границы рукой подать — и пуща близко. Вариант неплохой для транзитных туристов. Правда, владелец агроусадьбы «Без проблем» сразу предупредил: «общепит» не работает, но есть мангалы, баня, бильярд. Номера двухместные. За сутки просят 40 рублей.