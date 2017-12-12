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СК о резонансном ночном ДТП в Бресте: водитель Audi был пьян
13.12.2017 11:50 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 дек — Sputnik. Следственный комитет продолжает расследование уголовного дела по факту ДТП с участием Audi и Volkswagen в Бресте, в результате которого пострадали шесть человек, сообщил Sputnik официальный представитель УСК по области Дмитрий Иванюк.
Резонансная авария
"Лабораторными исследованиями установлено наличие в крови водителя автомобиля "Ауди" этилового спирта в концентрации 2,58 промилле. В крови водителя "Фольксвагена" алкоголь не обнаружен", — рассказал Иванюк.
Он также отметил, что водитель Audi до сих пор находится в реанимации, как и один из пассажиров этой легковушки. Специалисты оценивают их состояние как тяжелое. Еще три человека, включая водителя "Пассата", находятся в стабильном состоянии, а один из пассажиров VW уже выписан.
Ранее Sputnik со ссылкой на УСК сообщал, что по факту аварии
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Всего в больнице находятся пять человек, ехавших в машинах-участницах аварии, состояние двух из них оценивается как тяжелое.
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