СК о резонансном ночном ДТП в Бресте: водитель Audi был пьян

МИНСК, 13 дек — Sputnik. Следственный комитет продолжает расследование уголовного дела по факту ДТП с участием Audi и Volkswagen в Бресте, в результате которого пострадали шесть человек, сообщил Sputnik официальный представитель УСК по области Дмитрий Иванюк.

Резонансная авария произошла в областном центре ночью 27 ноября . На перекрестке Варшавского шоссе и улицы 28 Июля Audi на большой скорости врезался в Volkswagen Passat, а затем в фонарный столб. В результате два человека попали в реанимацию , еще четверо – в травматологию.

"Лабораторными исследованиями установлено наличие в крови водителя автомобиля "Ауди" этилового спирта в концентрации 2,58 промилле. В крови водителя "Фольксвагена" алкоголь не обнаружен", — рассказал Иванюк.

Он также отметил, что водитель Audi до сих пор находится в реанимации, как и один из пассажиров этой легковушки. Специалисты оценивают их состояние как тяжелое. Еще три человека, включая водителя "Пассата", находятся в стабильном состоянии, а один из пассажиров VW уже выписан.

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Ранее Sputnik со ссылкой на УСК сообщал, что по факту аварии возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 317 Уголовного кодекса Беларуси.