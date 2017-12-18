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В центре Бреста оцепили остановку из-за учебной гранаты
19.12.2017 18:07 — Новости Общества | Tut.by
В Бресте из-за учебной гранаты на перекрестке Машерова и 17-го Сентября оцепили территорию. Граната оказалась учебной,
В районе остановки «Спортшкола» во вторник 19 декабря около 17.00 оцепили территорию, перекрыли подходы к ней. Представители милиции направляли людей в другую сторону. Из соседнего дома эвакуировали 6 человек, рассказали в УВД Брестского облисполкома. Сообщалось, что обнаружен взрывоопасный предмет.
На остановке стояли троллейбусы. Рядом — машины скорой, МЧС, ГАИ.
Около 17.15 оцепление стали снимать. Опасной находкой оказалась учебная граната.
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Из соседнего дома эвакуировали 6 человек
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