В центре Бреста оцепили остановку из-за учебной гранаты

В Бресте из-за учебной гранаты на перекрестке Машерова и 17-го Сентября оцепили территорию. Граната оказалась учебной, пишет "Брестская газета".





В районе остановки «Спортшкола» во вторник 19 декабря около 17.00 оцепили территорию, перекрыли подходы к ней. Представители милиции направляли людей в другую сторону. Из соседнего дома эвакуировали 6 человек, рассказали в УВД Брестского облисполкома. Сообщалось, что обнаружен взрывоопасный предмет.

На остановке стояли троллейбусы. Рядом — машины скорой, МЧС, ГАИ.

Около 17.15 оцепление стали снимать. Опасной находкой оказалась учебная граната.