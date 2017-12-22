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Умер один из основателей "Сябров" Валентин Бадьяров

22.12.2017 17:26 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 22 дек — Sputnik. Бывший участник ансамбля "Песняры" и один из основателей "Сябров" Валентин Бадьяров скончался на 71-м году жизни, сообщил его коллега Николай Подгорнов.

Бадьяров в конце 1980-х переехал жить в Германию, однако продолжал поддерживать тесные контакты с бывшими коллегами и друзьями. Как стало известно в пятницу, 70-летнего музыканта не стало 22 декабря.

"Ушел из жизни мой лучший друг, замечательный человек, великолепный скрипач, основатель и руководитель ансамбля "Сябры", один из создателей знаменитой песни "Алеся" Валентин Бадьяров. Очень грустно", — написал коллега Бадьярова в социальной сети.

Умер один из основателей "Сябров" Валентин Бадьяров
© Sputnik/ Евгений Коктыш
Вокально-инструментальный ансамбль "Сябры"

О дате и месте прощании с легендарным музыкантом пока не сообщается — как и о том, похоронят ли его в Германии или в Беларуси.

Гитарист и скрипач, Валентин Бадьяров многое сделал для белорусской эстрадной музыки в 1970-е и 1980-е годы.

В начале 70-х Бадьяров работал в ансамбле "Песняры", с 1976 по 1981 он руководил другим знаменитым ансамблем — "Сябры". Также Валентин Бадьяром был участником "Поющих гитар", "Веселых голосов", а позже создал и собственный коллектив — "Группа Валентина Бадьярова".

 
Теги: Минск
 
 
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Участник ансамблей "Песняры", "Поющие гитары" и "Сябры", Бадьяров многое сделал для белорусской музыки.

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