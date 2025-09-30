Новости мирового бизнеса за сентябрь 2025 года

Источник материала: ProBusiness

Дэвид Эллисон меняет Голливуд, Meta представила умные очки Ray-Ban с дисплеем, а Испания стала центром для инвестиций в студенческое жилье. «Про бизнес» продолжает рассказывать о важных деловых событиях в мире. Подготовили для вас подборку бизнес-новостей за сентябрь 2025 года.

Дэвид Эллисон меняет Голливуд: Paramount против Netflix

В Голливуде новый главный человек — 42-летний Дэвид Эллисон. Он возглавил Paramount Global после сделки на $ 8 млрд, в результате которой его компания Skydance Media объединилась с активами «старых медиа» — MTV, Paramount Pictures, CBS и двумя стриминговыми сервисами. За это время Эллисон доказал две вещи: он действует стремительно и располагает практически безграничными финансовыми ресурсами семьи.



Nytimes.com

Эллисон уже совершил ряд громких шагов:

заключил контракт на $ 7,7 млрд., перебив Netflix, и получил права на трансляцию чемпионата по смешанным единоборствам в США;

переманил создателей «Очень странных дел», пообещав их будущим проектам выход на больших экранах;

подписал сделку на $ 1,25 млрд. за права на «Южный парк» и производство 50 новых эпизодов;

расширил портфель Paramount до 20 фильмов в год, включая проекты с Уиллом Смитом, адаптации «Уличного бойца» и «Зова долга», а также масштабный боевик с Тимоти Шаламе.

Помимо кино и сериалов, Эллисон ведет переговоры о покупке стартапа The Free Press за более чем $ 100 млн и готовит предложение о покупке Warner Bros. Discovery — медиагиганта с долгом в $ 35 млрд. и ценным активом в лице HBO.

Немало насмешек вызывает и источник финансирования: почти все средства поступают от отца Эллисона, миллиардера Ларри Эллисона, основателя Oracle, состояние которого оценивается в $ 363 млрд. по данным Bloomberg . В Голливуде уже шутят, что сын «меняет шины на машине, купленной отцом».

Всего месяц назад индустрия находилась в упадке: падали кассовые сборы, бюджеты урезались, а Лос-Анджелес пустел. Но с приходом Эллисона настроение резко изменилось. Вместе с восторгом звучат и опасения. Эллисона уже называют «безрассудным», а его интерес к Warner Bros. вызывает тревогу: новое укрупнение может привести к массовым увольнениям и исчезновению еще одной независимой студии. К тому же Paramount планирует оптимизацию с сокращением 2000 сотрудников. Когда-то Netflix тоже называли безрассудным разрушителем старых правил, но именно эта стратегия позволила компании стать лидером потокового вещания. Эллисон, похоже, следует тому же пути — и Голливуд вновь оказался в центре масштабной игры.

Meta представила умные очки Ray-Ban с дисплеем: шаг из фантастики в реальность

Компания Meta выпустила новые очки Ray-Ban Display — модель с электронным дисплеем, на котором можно читать сообщения, просматривать карты и получать подсказки, не снимая очков.

Очки будут стоить не менее $ 800 и, несмотря на встроенный дисплей, все еще требуют подключения к смартфону. По сути, это «миниатюрный телефон на лице»: Марк Цукерберг реализовал идею переноса функций смартфона в привычный аксессуар.



Businessinsider.com

Журналисты, протестировавшие устройство, отмечают, что впечатление от него напоминает опыт из научной фантастики — технологии, которые раньше существовали только в книгах и фильмах, теперь доступны в реальной жизни. Однако возникает вопрос: как использовать эти очки в повседневности после того, как исчезнет эффект новизны? Возможно, далеко не каждому они пригодятся, но у гаджета точно появятся преданные поклонники.

Meta позиционирует Ray-Ban Display как массовый продукт, но эксперты предполагают, что реальное применение найдется прежде всего в профессиональной среде.

Очки могут стать рабочим инструментом для:

полицейских и военных,

сотрудников заводов и складов,

специалистов, которым важно быстро получать данные без отвлечения на телефон.

Пока трудно сказать, смогут ли очки от Meta выйти в мейнстрим и заменить смартфон хотя бы частично. Но ясно одно: такие устройства дают представление о будущем, где технологии становятся все ближе к телу и органично вплетаются в повседневность.

Президент ОАЭ обсудил сотрудничество с гендиректором OpenAI Сэмом Альтманом

Президент Объединенных Арабских Эмиратов шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян провел встречу с генеральным директором OpenAI Сэмом Альтманом. Переговоры состоялись в столице ОАЭ и были посвящены вопросам развития искусственного интеллекта и укрепления сотрудничества между OpenAI и партнерами в регионе. Стороны обсудили исследовательские проекты в области ИИ и практические сценарии его применения. Власти подчеркнули, что такое партнерство соответствует стратегической задаче ОАЭ — создать интегрированную экосистему искусственного интеллекта, которая поддержит планы долгосрочного развития и переход к «экономике, основанной на знаниях».



Uaestories.com

ОАЭ, являясь одним из крупнейших экспортеров нефти, активно инвестируют в высокие технологии. В стране строится один из крупнейших в мире дата-центров для ИИ, а также разрабатывается новая модель искусственного интеллекта на арабском языке. Наряду с этим Эмираты стремятся укрепить связи с США для получения доступа к передовым технологиям. В мае текущего года ОАЭ и США подписали соглашение о строительстве в Персидском заливе одного из крупнейших кампусов в сфере искусственного интеллекта за пределами Америки. Объявление о сделке прозвучало во время визита президента Дональда Трампа в Абу-Даби.

Испания стала центром для инвестиций в студенческое жилье

Испания становится одним из главных центров притяжения для иностранных студентов, и вместе с этим стремительно растет интерес международных инвесторов к сектору студенческого жилья. Спрос значительно превышает предложение: число иностранных студентов за последние десять лет увеличилось на 77 %, а специализированных мест для проживания все еще катастрофически не хватает.



Reuters.com

«Основы экономики здесь, пожалуй, лучшие в Европе. Соотношение студентов и доступных мест делает сектор чрезвычайно привлекательным», — отметил Найджел Оллсопп, руководитель инвестиционной стратегии Greystar.

По данным JLL , в Испании всего 117 000 мест в специализированных комплексах, тогда как жилье требуется более чем 622 000 студентам. Для сравнения: в Великобритании около 30 % студентов живут в специально построенных общежитиях.

Новый сегмент ориентирован прежде всего на состоятельных иностранных студентов, готовых платить от 1000 евро в месяц. В результате многие местные учащиеся оказываются вытесненными с рынка.

Проблему усугубляют рост краткосрочной аренды (+25 % за два года) и высокий уровень туризма: дефицит жилья в стране, по данным Банка Испании, уже достиг 400 000 единиц.

Инвесторы выделяют сразу несколько факторов:

более низкая стоимость обучения, чем в США или Великобритании;

относительно мягкая миграционная политика;

популярность испанских бизнес-школ: до 90 % их студентов — иностранцы.

Приток иностранных инвестиций в студенческое жилье обещает Испании масштабное развитие сектора, но одновременно несет социальные риски. Пока новые проекты приносят выгоду девелоперам и обеспеченным студентам, местные учащиеся сталкиваются с ростом цен и нехваткой доступных вариантов.