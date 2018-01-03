Жители нескольких деревень выступили против строительства аккумуляторного завода под Брестом

Жители нескольких деревень Брестского района возмущены планами по строительству аккумуляторного завода вблизи аэропорта Брест. В интернете стартовал сбор подписей, а в деревне Тельмы готовится коллективное обращение в сельсовет с требованием провести общее собрание и обсудить воздействие объекта на окружающую среду.



Район размещения промышленной площадки. Фото из отчета по оценке воздействия на окружающую среду

Вопросом строительства аккумуляторного завода обеспокоены жители сразу нескольких деревень: Ямно, Щебрин, Тельмы, Бульково, Хабы, Стимово и близлежащих садовых товариществ. Согласно отчету, который имеется в распоряжении TUT.BY, промышленный новострой расположится с севера в 750 метрах от западной окраины деревни Хабы, с юго-востока в 1200 м от дачного поселка, с юга — в 1800 м от Щебрина, с запада — в 2500 м от Тельмы-2 и с востока в 2 км от реки Мухавец.

Сельчане узнали о строительстве завода из прессы и возмутились, почему власти Брестского райисполкома не поинтересовались их мнением по данному вопросу. Как оказалось, процедура общественных обсуждений проводилась еще в декабре 2016 года. Однако тогда «замечаний и предложений» от общественности не поступило.

— Мы даже не знали об этих общественных обсуждениях, — рассказал TUT.BY житель деревни Тельмы Моисей Степанович и пояснил, что соответствующее уведомление публиковалось в районной газете «Заря над Бугом», которая выходит тиражом 3400 экземпляров, и на сайте издания.

Главное, что беспокоит сельчан, это оценка воздействия на окружающую среду. Проведенная до начала строительства экспертиза показала, что «негативное воздействие проектируемого объекта на атмосферный воздух, поверхностные и подземные воды, недра, почвы, животный и растительный мир, а также на человека незначительно», а «ввод проектируемых объектов в эксплуатацию не приведет к нарушению природно-антропогенного равновесия». Однако жители окружающих строящийся завод деревень к результатам экспертизы относятся скептически.

— Мы беспокоимся за своих детей и то влияние, которое завод может оказать на их здоровье, — рассказала TUT.BY жительница Стимово Ирина и подчеркнула, что люди настроены решительно — вплоть до того, что выходить и трассу М1 перекрывать.

Сейчас жители деревни Тельмы собирают подписи под обращением в сельисполком с требованием провести сельский сход с участием представителей власти, санстанции и бизнеса, на котором будет подробно рассмотрен вопрос воздействия завода аккумуляторных батарей на окружающую среду.

Кроме того, объявлен сбор подписей в интернете . Авторы обращения предлагают местным властям отказаться от строительства завода на установленном участке.

Напомним , строительство будет вестись на площадке «Аэропорт» в свободной экономической зоне (СЭЗ) «Брест». Общая стоимость проекта может составить около 20 млн долларов. Заказчиком выступает компания «АйПауэр» белорусского предпринимателя Виктора Лемешевского. Подрядчиком выступает китайская «Аньхойская внешнеэкономическая строительная корпорация».

В перспективе у компании есть планы по возведению там же завода по производству тяговых и индустриальных батарей для напольного транспорта и источников бесперебойного питания. Всего в развитие предприятия до 2022 года будет инвестировано около 80 млн долларов