За взятку задержана директор Гомельской универсальной базы

В Гомеле за взятку задержана директор торгового унитарного предприятия «Гомельская универсальная база» Лилия Волкова. Об этом TUT.BY сообщил источник. В Следственном комитете эту информацию подтвердили.

— Следственным управлением УСК по Гомельской области возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки» в отношении директора ТУП «Гомельская универсальная база». Также за дачу взятки возбуждены уголовные дела в отношении двух заместителей руководителя одной из коммерческих структур, — сообщила официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.

Задержанным предъявлено обвинение, они заключены под стражу.