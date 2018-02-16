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За взятку задержана директор Гомельской универсальной базы
16.02.2018 15:52 — Новости Общества | Tut.by
В Гомеле за взятку задержана директор торгового унитарного предприятия «Гомельская универсальная база» Лилия Волкова. Об этом TUT.BY сообщил источник. В Следственном комитете эту информацию подтвердили.
— Следственным управлением УСК по Гомельской области возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки» в отношении директора ТУП «Гомельская универсальная база». Также за дачу взятки возбуждены уголовные дела в отношении двух заместителей руководителя одной из коммерческих структур, — сообщила официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.
Задержанным предъявлено обвинение, они заключены под стражу.
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В Гомеле за взятку задержана директор ТУП "Гомельская универсальная база" Лилия Волкова. Об этом TUT.BY сообщил источник. В Следственном комитете эту информацию...
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