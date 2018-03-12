ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Житель Червеня подозревается в незаконной продаже электронных кошельков

13.03.2018 10:39 — Новости Общества | news.21.by  
Размер текста:
A
A
A

Житель Червеня подозревается в незаконной продаже электронных кошельковИнформационное агентство БЕЛТА со ссылкой на официальное заявление представителя УСК по Минской области сообщает о том, что житель Червеня подозревается в незаконной предпринимательской деятельности. В частности, в продаже электронных кошельков. В настоящий момент в отношении 20-летнего белоруса возбуждено уголовное дело на основании материалов проверки, которую провели управление ДФР КГК по Минской области , г.Минску и УВД Миноблисполкома.

По данным следствия, подозреваемый с августа 2015-го по июль 2017 года продавал электронные кошельки ряда платежных систем, занимался он этим без государственной регистрации в качестве предпринимателя. В ведомстве уточнили, что услугами жителя Червеня пользовались в основном те, кто не хотел афишировать свои личные данные при покупках в интернете с использованием электронных денег. Помимо этого в ходе следствия было установлено, что к подозреваемому обращались граждане, которые хотели скрыть свои доходы от противоправной деятельности. Как правило, электронные кошельки регистрировались на паспортные данные третьих лиц, либо могли приобретаться у граждан ближнего зарубежья.

К слову, уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 233 УК РБ. Подозреваемому может грозить ограничение свободы на срок до двух лет, или лишение свободы на срок до трех лет со штрафом или без штрафа. По оценке экспертов, полученный в результате противоправной деятельности доход составил порядка Br55 тыс. Тем временем расследование уголовного дела продолжается. Изъятая компьютерная техника и носители информации исследуются специалистами. Проводится весь комплекс следственных действия для сбора доказательной базы подозреваемого. 

 
 
62
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
УСК по Минской области сообщает о том, что житель Червеня подозревается в незаконной предпринимательской деятельности

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Слишком шумные. В универмаге Могилева запретили продавать некоторые игрушки
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика