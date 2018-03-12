Житель Червеня подозревается в незаконной продаже электронных кошельков

Информационное агентство БЕЛТА со ссылкой на официальное заявление представителя УСК по Минской области сообщает о том, что житель Червеня подозревается в незаконной предпринимательской деятельности. В частности, в продаже электронных кошельков. В настоящий момент в отношении 20-летнего белоруса возбуждено уголовное дело на основании материалов проверки, которую провели управление ДФР КГК по Минской области , г.Минску и УВД Миноблисполкома.

По данным следствия, подозреваемый с августа 2015-го по июль 2017 года продавал электронные кошельки ряда платежных систем, занимался он этим без государственной регистрации в качестве предпринимателя. В ведомстве уточнили, что услугами жителя Червеня пользовались в основном те, кто не хотел афишировать свои личные данные при покупках в интернете с использованием электронных денег. Помимо этого в ходе следствия было установлено, что к подозреваемому обращались граждане, которые хотели скрыть свои доходы от противоправной деятельности. Как правило, электронные кошельки регистрировались на паспортные данные третьих лиц, либо могли приобретаться у граждан ближнего зарубежья.

К слову, уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 233 УК РБ. Подозреваемому может грозить ограничение свободы на срок до двух лет, или лишение свободы на срок до трех лет со штрафом или без штрафа. По оценке экспертов, полученный в результате противоправной деятельности доход составил порядка Br55 тыс. Тем временем расследование уголовного дела продолжается. Изъятая компьютерная техника и носители информации исследуются специалистами. Проводится весь комплекс следственных действия для сбора доказательной базы подозреваемого.

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