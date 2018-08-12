Частицы мощей Параскевы доставят в Гомель

По информации Гомельской епархии, ковчег с частицей мощей святой великомученицы Параскевы Пятницы будет доставлен 18 августа в 21:00 в Свято-Петро-Павловский кафедральный собор Гомеля делегацией из Италии, которую возглавляет епископ Локри и Джераче Франческо Олива.

Жители и гости областного центра получат возможность молитвенно поклоняться святой, испрашивая для себя и своих близких здравия как душевного, так и телесного.

У православных христиан святая Параскева Пятница издревле пользовалась особой любовью. Ей посвящали храмы и придорожные часовни, считали ее за покровительницу полей и скота. В день ее памяти люди приносили в храм плоды для освящения. Святая Параскева считается целительницей душевных и телесных недугов, хранительницей семейного благополучия и счастья.