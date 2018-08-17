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Улицы Гомеля затопило из-за ливня
18.08.2018 18:19 — Новости Общества | Tut.by
Днем 18 августа ливень обрушился на Гомель. Дождь то становился меньше, то лил с новой силой, не обошлось и без сильного ветра. В результате многие улицы оказались подтоплены. Фотографиями последствий непогоды горожане делятся в
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Днем 18 августа ливень обрушился на Гомель. Дождь то становился меньше, то лил с новой силой, не обошлось и без сильного ветра. В результате многие улицы оказались...
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