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Улицы Гомеля затопило из-за ливня

18.08.2018 18:19 — Новости Общества | Tut.by  
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Днем 18 августа ливень обрушился на Гомель. Дождь то становился меньше, то лил с новой силой, не обошлось и без сильного ветра. В результате многие улицы оказались подтоплены. Фотографиями последствий непогоды горожане делятся в группе «ЧП Гомель | Гомельская область».









 
Теги: Гомель
 
 
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Днем 18 августа ливень обрушился на Гомель. Дождь то становился меньше, то лил с новой силой, не обошлось и без сильного ветра. В результате многие улицы оказались...
 
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