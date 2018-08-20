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В Бресте младший сержант получил 2,5 года "химии" за издевательства над солдатами
21.08.2018 21:45 — Новости Общества | Tut.by
20 августа огласили приговор младшему сержанту одной из воинских частей, который обвинялся в превышении власти, сопряженном с насилием,
По версии обвинения молодой человек во время прохождения срочной службы в звании младшего сержанта нанес поясным ремнем удары трем солдатам.
Военнослужащий был признан виновным в превышении власти, сопряженном с насилием и получил два с половиной года ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа. Его также лишили звания «сержант запаса» и на четыре года запретили занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.
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Младший сержант избил ремнем трех солдат-срочников.
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