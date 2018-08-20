20 августа огласили приговор младшему сержанту одной из воинских частей, который обвинялся в превышении власти, сопряженном с насилием, сообщает пресс-служба Верховного суда.

По версии обвинения молодой человек во время прохождения срочной службы в звании младшего сержанта нанес поясным ремнем удары трем солдатам.

Военнослужащий был признан виновным в превышении власти, сопряженном с насилием и получил два с половиной года ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа. Его также лишили звания «сержант запаса» и на четыре года запретили занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.