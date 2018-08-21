ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Бресте парни разрисовали остановку, а когда узнали сумму ущерба, ночью ее отмыли

21.08.2018 22:17 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В Бресте 4 августа ночью двое неизвестных разрисовали маркером и баллончиком недавно построенный остановочный пункт «Технический университет». Инцидент попал на камеры наблюдения. Через неделю парни под покровом ночи отмыли испорченную остановку, сообщает «Виртуальный Брест».


Фото: virtualbrest.by

Один из «художников» увидел запись случившегося в интернете и вышел на связь с владельцем остановки возле торгового павильона.

Парень представился Александром и выразил желание возместить нанесенный ущерб. Сообщается, что только за порчу стекла необходимо было заплатить 198 рублей. Стороны договорились встретиться через несколько дней для передачи денег. Встреча не состоялась, а Александр перестал выходить на связь. Однако остановка в этот день уже оказалась чистой.

На записях с камер видеонаблюдения видно, что ночью два человека подошли к павильону, закрыли камеру, но не учли, что еще одна фиксирует происходящее.

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 42
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Бресте 4 августа ночью двое неизвестных разрисовали маркером и баллончиком недавно построенный остановочный пункт "Технический университет". Инцидент попал на...
 
Новости дня
Новости общества
 
В Бресте младший сержант получил 2,5 года "химии" за издевательства над солдатами
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.08.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
22.08.2018
Полымя

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика