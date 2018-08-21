В Бресте парни разрисовали остановку, а когда узнали сумму ущерба, ночью ее отмыли

В Бресте 4 августа ночью двое неизвестных разрисовали маркером и баллончиком недавно построенный остановочный пункт «Технический университет». Инцидент попал на камеры наблюдения. Через неделю парни под покровом ночи отмыли испорченную остановку, сообщает «Виртуальный Брест» .



Фото: virtualbrest.by

Один из «художников» увидел запись случившегося в интернете и вышел на связь с владельцем остановки возле торгового павильона.

Парень представился Александром и выразил желание возместить нанесенный ущерб. Сообщается, что только за порчу стекла необходимо было заплатить 198 рублей. Стороны договорились встретиться через несколько дней для передачи денег. Встреча не состоялась, а Александр перестал выходить на связь. Однако остановка в этот день уже оказалась чистой.

На записях с камер видеонаблюдения видно, что ночью два человека подошли к павильону, закрыли камеру, но не учли, что еще одна фиксирует происходящее.