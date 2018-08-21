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В Бресте парни разрисовали остановку, а когда узнали сумму ущерба, ночью ее отмыли
21.08.2018 22:17 — Новости Общества | Tut.by
В Бресте 4 августа ночью двое неизвестных разрисовали маркером и баллончиком недавно построенный остановочный пункт «Технический университет». Инцидент попал на камеры наблюдения. Через неделю парни под покровом ночи отмыли испорченную остановку, сообщает
Один из «художников» увидел
Парень представился Александром и выразил желание возместить нанесенный ущерб. Сообщается, что только за порчу стекла необходимо было заплатить 198 рублей. Стороны договорились встретиться через несколько дней для передачи денег. Встреча не состоялась, а Александр перестал выходить на связь. Однако остановка в этот день уже оказалась чистой.
На записях с камер видеонаблюдения видно, что ночью два человека подошли к павильону, закрыли камеру, но не учли, что еще одна фиксирует происходящее.
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В Бресте 4 августа ночью двое неизвестных разрисовали маркером и баллончиком недавно построенный остановочный пункт "Технический университет". Инцидент попал на...
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