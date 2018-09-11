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В Бресте вынесли приговор экс-чиновнику, который пьяным пытался сбежать из суда, избив конвой
12.09.2018 16:29 — Новости Общества | Tut.by
Суд в Бресте огласил приговор по обвинению экс-председателя одного из сельисполкомов Брестского района в насилии в отношении сотрудника органов внутренних дел, рассказала TUT.BY старший помощник прокурора города Бреста Ирина Рубанова. Мужчина, явившись на оглашение ему приговора по предыдущему, коррупционному, делу, будучи пьяным, попытался сбежать из суда.
В июне 2018 года мужчина был
Тогда ему по совокупности преступлений назначили 2 года и 7 месяцев лишения свободы в колонии усиленного режима. Суд постановил взять его под стражу прямо в зале.
Но обвиняемый Дмитрий Б., который, как было установлено позже, в суд пришел пьяным, по его собственным словам, «не ожидал, что ему будет назначено такое наказание» — и из суда попытался сбежать. На лестнице его попытался остановить конвой, однако обвиняемый оказал сопротивление: попытался ударить одного из милиционеров кулаком в голову, другого — ногой в пах и живот. Сотрудники милиции блокировали удары, повалили мужчину на пол и надели на него наручники. В результате потасовки один из милиционеров получил ушиб руки.
По совокупности преступлений Дмитрию Б. было окончательно назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией всего имущества.
— Своими действиями обвиняемый только усугубил свое положение, так как насилие в отношении сотрудников органов внутренних дел увеличило срок его наказания на три месяца, — добавила Ирина Рубанова.
Приговор вступил в законную силу.
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Суд в Бресте огласил приговор по обвинению экс-председателя одного из сельисполкомов Брестского района в насилии в отношении сотрудника органов внутренних дел.
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