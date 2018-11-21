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Повар детсада купила у завхоза мгновенную лотерею - и выиграла однокомнатную квартиру в Бресте
22.11.2018 16:31 — Новости Общества | Tut.by
Повар детского сада № 30 Елена Федоренко выиграла в мгновенную лотерею однокомнатную квартиру с отделкой в Бресте.
Счастливый билет 63-летней Елене Федоренко принесла на работу завхоз детсада.
— На работе лотерейные билеты принесли, я его вытянула и купила, — объяснила женщина. — Коллеги в шоке были. Все сразу стали читать билет: правда или нет, — сообщила TUT.BY женщина.
Как призналась собеседница, ее коллегам, которые в тот день тоже приобрели лотерейные билеты, повезло меньше. Выигрыши были, но не больше трех рублей.
Выигранная «однушка» располагается на пятом этаже многоэтажного дома в спальном районе города на улице Луцкой. Площадь жилья — 44 квадратных метра. Ключи женщине уже вручили.
— Квартира очень хорошая, красивая, чистая. Мебели нет, но есть газовая плита, обустроены ванная и туалет. Когда я туда зашла, то не могла сдвинуться с места. Такого подарка я не ожидала.
Елена Ивановна живет в четырехкомнатной квартире и ухаживает за сыном-инвалидом первой группы. Мужа у нее нет. По хозяйству ей помогает второй сын. Кто будет жить в новой квартире, семья пока не решила.
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Выигранная "однушка" располагается в многоэтажном доме в спальном районе города на улице Луцкой.
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