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Гродненцам предлагают обсудить строительство пешеходного моста в Пышках

11.05.2019 16:33 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

До 6 июня в Гродно проводятся общественные обсуждения отчета оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) строительства пешеходного моста через реку Неман у базы отдыха «Привал».


Фото: grodnonews.by

Мост будет шириной 4,75 метра: велодорожка займет два с половиной метра, а пешеходный тротуар — 2,25 метра. Предусмотрено, что на мосту будут пологие съезды, поэтому по нему будет удобно передвигаться инвалидам-колясочникам и родителям с детскими колясками.

Пешеходный мост намного сократит путь из города к базе отдыха «Привал», где обустроят пляжную зону и пирс длиной 28 метров. В спортивном секторе зоны расположатся теннисный корт, баскетбольная площадка, а также площадка для пляжного футбола и волейбола.

Ознакомиться с отчетом оценки воздействия на окружающую среду можно на сайте Гродненского горисполкома и на сайте ОАО «Гродненская табачная фабрика «Неман». Также можно прийти на предприятие по адресу г. Гродно, ул. Орджоникидзе, 18 (контактное лицо — инженер по охране окружающей среды Булай Жанна Викторовна, тел. (152) 79 15 51; электронный адрес: info@tabak.by.)

Замечания и предложения по документации по ОВОС можно направить до завершения общественных обсуждений:

  • на почтовый адрес Гродненского городского исполнительного комитета или по электронной почте: 230 023, г. Гродно, пл. Ленина, 2/1; info@gorod.grodno.by;
  • на почтовый адрес ОАО «Гродненская табачная фабрика «Неман» или на электронный адрес: info@tabak.by.

Заявление о необходимости проведения общественных слушаний (собрания) можно направить в Гродненский городской исполнительный комитет по адресу: пл. Ленина, 2/1, 230 023, г. Гродно, в течении 10 рабочих дней с даты начала общественных обсуждений.

В случае, если будут заявления о необходимости проведения собрания по обсуждению отчета об ОВОС, дата и место его проведения будут сообщены позднее.

Заявление о намерении проведения общественной экологической экспертизы можно направить на почтовый адрес ОАО «Гродненская табачная фабрика «Неман» в срок до 06 июня 2019 года.

Заявления, поданные после указанных сроков, рассматриваться не будут.

 
Теги: Гродно
 
 
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С 8 мая по 6 июня в Гродно проводятся общественные обсуждения отчета оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) строительства пешеходного моста через реку Неман...
 
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