ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Гродно определили, где можно купаться, а где - нельзя

27.05.2019 13:42 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Гродно определили места, где можно купаться, а где — нельзя. Так, есть оборудованные пляжи на озере Юбилейном и на реке Неман в районе спасательной станции Лососно. Здесь плавать можно, сообщает «Гродненская правда».


Фото: grodnonews.by

Запрещено же купание на водоемах по улице Репина, улице Малаховичской, улице Лидской, в районе садоводческого товарищества «Химик-Азот», противопожарных водоемах по улице Карского, 35 и проспект Космонавтов, 100, в реке Лососянка в месте впадения в реку Неман, реке Неман вне акватории оборудованного пляжа в урочище Лососно, на набережной реки Неман в зоне Румлевского парка.

Специалисты напоминают, что купаться разрешено только в местах, где есть спасательная станция или спасательный пост и работают спасатели.

Кстати, за купание в неположенном месте предусмотрен штраф от одной до трех базовых.

 
Теги: Гродно
 
 
Ссылка на источник 41
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Гродно определили места, где можно купаться, а где - нельзя. Так, есть оборудованные пляжи на озере Юбилейном и на реке Неман в районе спасательной станции Лососно....
 
Новости дня
Новости общества
 
В Беларуси на неделе будет теплая погода с дождями и грозами
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
27.05.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика