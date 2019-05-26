В Гродно определили, где можно купаться, а где - нельзя

Источник материала: Tut.by

В Гродно определили места, где можно купаться, а где — нельзя. Так, есть оборудованные пляжи на озере Юбилейном и на реке Неман в районе спасательной станции Лососно. Здесь плавать можно, сообщает «Гродненская правда».



Фото: grodnonews.by

Запрещено же купание на водоемах по улице Репина, улице Малаховичской, улице Лидской, в районе садоводческого товарищества «Химик-Азот», противопожарных водоемах по улице Карского, 35 и проспект Космонавтов, 100, в реке Лососянка в месте впадения в реку Неман, реке Неман вне акватории оборудованного пляжа в урочище Лососно, на набережной реки Неман в зоне Румлевского парка.

Специалисты напоминают, что купаться разрешено только в местах, где есть спасательная станция или спасательный пост и работают спасатели.

Кстати, за купание в неположенном месте предусмотрен штраф от одной до трех базовых.