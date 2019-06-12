Забрала девочку, вышла на трассу, поймала попутку. Подробности похищения 7-летней Лизы из Жлобина

Источник материала: Tut.by

Лиза, которую искали ночь и все утро, нашлась за 700 км от дома! Девочку увезла жительница Жлобина. Как такое могло произойти?





Знакомые семьи рассказали TUT.BY, что девочка жила с бабушкой и дедушкой, они являются опекунами Лизы, родители же лишены родительских прав.

Мобильный телефон бабушки пока недоступен — она выехала в Россию, забирать внучку.





— Женщина эта была знакома с родителями Лизы, она нездорова. Куда она ее хотела увезти, бог знает, говорят, что вышла на трассу, поймала попутку — и всё, — рассказала знакомая семьи.

В Старицком отделе полиции TUT.BY рассказали, что нашли женщину с девочкой в одной из квартир Старицы. С Лизой все хорошо, сейчас она ждет бабушку и белорусских милиционеров.

Жители Жлобина в соцсетях активно обсуждают инцидент. Многие знают женщину, которая увезла чужого ребенка. Характеризуют ее как странную. Рассказывают, что в последнее время ездила работать в Москву вахтовым способом, а на днях она уже подходила к другим детям на площадке и подзывала их к себе.

Напомним , вечером 12 июня девочка ушла из двора дома с 48-летней женщиной — и пропала.

Днем 13 июня маленькую Елизавету нашли: девочка обнаружена на территории России. Сотрудники уголовного розыска выясняют все обстоятельства произошедшего.