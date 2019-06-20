Снова идем на рекорд. Погода в Гомеле в выходные

Источник материала: Tut.by

В ближайшие дни июнь на Гомельщине пойдет на новый температурный рекорд, сообщает pogoda.by.





Сказать, что в этот уикенд в Гомеле будет жарко — не сказать ничего.

В субботу ожидается солнечная погода, а воздух прогреется до +34ºС.

В воскресенье +32ºС, местами дожди и грозы.

Хороших выходных — и не забывайте надевать панамки!

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