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Снова идем на рекорд. Погода в Гомеле в выходные

21.06.2019 08:55 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В ближайшие дни июнь на Гомельщине пойдет на новый температурный рекорд, сообщает pogoda.by.


Сказать, что в этот уикенд в Гомеле будет жарко — не сказать ничего.

В субботу ожидается солнечная погода, а воздух прогреется до +34ºС.

В воскресенье +32ºС, местами дожди и грозы.

Хороших выходных — и не забывайте надевать панамки!

За точным прогнозом погоды в своем городе следи каждый день на POGODA.TUT.BY.

 
Теги: Гомель
 
 
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В ближайшие дни июнь на Гомельщине пойдет на новый температурный рекорд.
 
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