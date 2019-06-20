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Снова идем на рекорд. Погода в Гомеле в выходные
21.06.2019 08:55 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В ближайшие дни июнь на Гомельщине пойдет на новый температурный рекорд,
Сказать, что в этот уикенд в Гомеле будет жарко — не сказать ничего.
В субботу ожидается солнечная погода, а воздух прогреется до +34ºС.
В воскресенье +32ºС, местами дожди и грозы.
Хороших выходных — и не забывайте надевать панамки!
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В ближайшие дни июнь на Гомельщине пойдет на новый температурный рекорд.
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