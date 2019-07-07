Беларусь не сможет повысить уровень воды в реке Вилия, как просит Литва - избытка воды нет

Источник материала: Tut.by

Беларусь не сможет повысить уровень воды в реке Вилия (Нярис на территории Литвы), чтобы восполнить нехватку водных ресурсов на литовской территории, считает директор РУП «Центральный научно-исследовательский институт комплексного использования водных ресурсов» (ЦНИИКИВР) Александр Станкевич, передает interfax.by .

«В Беларуси такие же климатические условия, как и в Литве. К сожалению, избытка воды нет. Имеющийся запас в Вилейском водохранилище необходим для обеспечения водного баланса на территории Беларуси, в том числе для обеспечения питьевой водой около 30% населения Минска», — сказал Станкевич агентству «Интерфакс-Запад».

Ранее литовские СМИ сообщили, что министр окружающей среды Литвы Кястутис Мажейка обратился в Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси с просьбой помочь восстановить уровень реки Вилия, протекающей по обеим странам.

«Сложившаяся ситуация с уровнями воды в реке Вилия находится в пределах естественных колебаний уровенного режима, что на данный момент характерно и для большинства других рек Беларуси. Основная причина данной ситуации — малое количество выпавших осадков в первой половине 2019 года. При увеличении количества осадков ситуация значительно улучшится», — отметил Станкевич.

По его словам, теоретическая возможность увеличения подачи воды из Вилейского водохранилища также сдерживается неопределенностью гидрометеорологического прогноза. «Если бы можно было наверняка знать, что через 2−3 недели пойдут серьезные дожди, которые компенсируют отток из водохранилища, но гарантий этого нет», — пояснил эксперт.

С другой стороны, продолжил Станкевич, «если дожди пойдут, то уровень воды в Вилии повысится естественным образом, и поэтому в искусственном увеличении уровня воды смысла нет».

При этом он отметил, что в Беларуси не проводились какие-либо работы, которые могли повлиять на уровень воды в Вилии. «Водопользование в бассейне реки Вилия сохранилось на прежнем многолетнем уровне и не могло оказать значительного воздействия на уровень воды в реке», — сообщил собеседник.

Между тем, в Минприроды Беларуси агентству «Интерфакс-Запад» сообщили, что официального обращения от литовских коллег не получали. «Официального письма от министерства окружающей среды Литвы с предложением повысить уровень воды в Вилии мы не получали», — сказали в пресс-службе белорусского ведомства.

Как сообщалось, по данным литовских СМИ, Мажейка сказал, что «мы надеемся, что соседи примут во внимание ситуацию при регулировании уровня воды в Нярисе. Они могут запустить больше воды и так помочь водной флоре и фауне».

Река Вилия — река в Беларуси и Литве (Нярис), правый приток Немана. Длина реки — 498 км, из них 264 км по территории Беларуси. На реке Вилия в районе г. Вилейка построено Вилейское водохранилище, расположенное на расстоянии 167 км по реке от границы с Литвой. Площадь водохранилища — 77 кв. км.

Вилейское водохранилище используется для подачи воды в Вилейско-Минскую водную систему для водоснабжения г. Минска и улучшения санитарного состояния реки Свислочь.