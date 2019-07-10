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Самые высокие баллы на ЦТ по химии. Какие учебные заведения вошли в десятку лучших в 2018 году
11.07.2019 16:58 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Интернете появились результаты централизованного тестирования за прошлый год. Традиционно в лидерах — лицей БГУ, в списке лучших также гимназия № 1 Лиды, Гродненская городская гимназия, столичные гимназии № 33 и № 1. TUT.BY посмотрел, выпускники каких учебных заведений лучше всего сдали ЦТ.
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TUT.BY проанализировал таблицу и отобрал десятку лучших учебных заведений по результатам ЦТ. Критерием был не только средний балл, но и количество учеников, которые проходили испытание — не менее 25 человек. В таблице указан как средний балл учебного заведения, так и сколько человек сдало ЦТ на минимальное и максимальное количество баллов.
Например, в лицее БГУ русский язык сдавали 173 человека, из них трое учащихся показали результат от 20 до 35 баллов, а 78 выпускников попали в графу лучших: они сдали ЦТ на 86−100 баллов. В 368 из 1850 учебных заведений страны выпускники набрали по русскому языку один балл, в 43 — 100 баллов.
На ЦТ по математике лидерами по количеству высших баллов (от 86 до 100) стали: лицей БГУ (94 выпускника из 151), лицей № 1 Минска (54 из 149), лицей № 2 Минска (44 из 138), лицей БНТУ (36 человек из 135).
В каких учебных заведениях лучше всего сдали ЦТ
Русский язык
1. Гимназия № 1 Лиды — средний балл 81,15
2. Лицей БГУ — средний балл 79,94
3. Гимназия № 14 Гомеля — средний балл 74,96
4. Гимназия № 1 Минска — средний балл 73,71
5. Гимназия № 33 Минска — средний балл 73,23
6. Гимназия № 1 Солигорска — средний балл 73,1
7. Гимназия № 2 Орши — средний балл 72,97
8. Мозырский государственный областной лицей — средний балл 72,7
9. Гимназия № 51 Гомеля — средний балл 72,65
10. Гимназия № 1 Витебска — средний балл 71,88
Белорусский язык
1. Лицей БГУ — средний балл 81,36
2. Мозырский государственный областной лицей — средний балл 73,09
3. Гимназия № 10 Минска — средний балл 73
4. Гомельский государственный областной лицей — средний балл 71,72
5. Гимназия № 1 Новогрудка — средний балл 70,48
6. Минский государственный областной лицей — средний балл 69,29
7. СШ № 5 Сморгони — средний балл 68,03
8. Гродненская городская гимназия — средний балл 67,11
9. Глубокская районная гимназия — средний балл 66,27
10. СШ № 31 Гродно — средний балл 65,93
Математика
1. Лицей БГУ — средний балл 82,52
2. Гомельский городской лицей № 1 — средний балл 72,93
3. Гимназия № 1 Лиды — средний балл 72,85
4. Лицей БНТУ — средний балл 72,59
5. Могилевский государственный областной лицей № 3 — средний балл 71,16
6. Минский государственный областной лицей — средний балл 70,99
7. Гимназия № 27 Минска — средний балл 70,47
8. Лицей № 1 Минска — средний балл 70, 29
9. Лицей № 2 Минска — средний балл 69,36
10. Гимназия № 1 Борисова — средний балл 69,1
Английский язык
1. Лицей БГУ — средний балл 82,6
2. Гимназия № 33 Минска — средний балл 80,64
3. Гимназия № 1 Лиды — средний балл 77,12
4. Гимназия № 1 Минска — средний балл 76,96
5. Гимназия № 30 Минска — средний балл 76,27
6. Гимназия № 2 Минска — средний балл 76,02
7. Гимназия № 1 Бреста — средний балл 75,72
8. Гимназия № 1 Гродно — средний балл 75,61
9. Гомельский государственный областной лицей — средний балл 73,8
10. Гимназия № 22 Минска — средний балл 73,42
Биология
1. Лицей БГУ — средний балл 82,09
2. Гродненская городская гимназия — средний балл 74,76
3. Лицей № 1 Минска — средний балл 72,08
4. Могилевский государственный областной лицей № 3 — средний балл 71,19
5. Лицей № 2 Минска — средний балл 69,78
6. Лицей Белорусско-Российского университета (Могилев) — средний балл 69,32
7. Гимназия № 56 Гомеля — средний балл 69,15
8. Гимназия 31 Витебска — средний балл 67,92
9. Гомельский государственный областной лицей — средний балл 66,97
10. Минский государственный областной лицей — средний балл 66,38
Химия
1. Лицей БГУ — средний балл 83,86
2. Гродненская городская гимназия — средний балл 76,62
3. Гимназия № 8 Витебска — средний балл 73,62
4. Минский государственный областной лицей — средний балл 70,16
5. Лицей № 1 Минска — средний балл 69,25
6. Гимназия № 1 Гродно — средний балл 66,4
7. Могилевский государственный областной лицей № 3 — средний балл 65,85
8. Лицей № 2 Минска — средний балл 65,67
9. Гимназия № 56 Гомеля — средний балл 63
10. Лицей Белорусско-Российского университета (Могилев) — средний балл 61,72
Физика
1. Лицей БГУ — средний балл 80,44
2. Гимназия № 4 Барановичи — средний балл 70,63
3. Лицей № 1 Минска — средний балл 69,33
4. Минский государственный областной лицей — средний балл 68,35
5. Могилевский государственный областной лицей № 3 — средний балл 68,23
6. Гимназия № 1 Борисова — средний балл 66,59
7. Лицей БНТУ — средний балл 65,6
8. Гимназия № 27 Минска — средний балл 64,45
9. Гомельский государственный областной лицей — средний балл 62,98
10. Гимназия № 1 Минска — средний балл 62,97
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TUT.BY посмотрел, выпускники каких учебных заведений лучше всего сдали ЦТ в 2018 году.
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