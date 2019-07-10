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Самые высокие баллы на ЦТ по химии. Какие учебные заведения вошли в десятку лучших в 2018 году

11.07.2019 16:58 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Интернете появились результаты централизованного тестирования за прошлый год. Традиционно в лидерах — лицей БГУ, в списке лучших также гимназия № 1 Лиды, Гродненская городская гимназия, столичные гимназии № 33 и № 1. TUT.BY посмотрел, выпускники каких учебных заведений лучше всего сдали ЦТ.


Фото носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Сайт eschool.by опубликовал данные централизованного тестирования в 2018 году. По словам Сергея Ольшевского, руководителя проекта «Народный учебник», эти цифры Республиканский институт контроля знаний рассылал в управления образования. Данных за 2019 год пока нет.

TUT.BY проанализировал таблицу и отобрал десятку лучших учебных заведений по результатам ЦТ. Критерием был не только средний балл, но и количество учеников, которые проходили испытание — не менее 25 человек. В таблице указан как средний балл учебного заведения, так и сколько человек сдало ЦТ на минимальное и максимальное количество баллов.

Например, в лицее БГУ русский язык сдавали 173 человека, из них трое учащихся показали результат от 20 до 35 баллов, а 78 выпускников попали в графу лучших: они сдали ЦТ на 86−100 баллов. В 368 из 1850 учебных заведений страны выпускники набрали по русскому языку один балл, в 43 — 100 баллов.

На ЦТ по математике лидерами по количеству высших баллов (от 86 до 100) стали: лицей БГУ (94 выпускника из 151), лицей № 1 Минска (54 из 149), лицей № 2 Минска (44 из 138), лицей БНТУ (36 человек из 135).

В каких учебных заведениях лучше всего сдали ЦТ

Русский язык

1. Гимназия № 1 Лиды — средний балл 81,15

2. Лицей БГУ — средний балл 79,94

3. Гимназия № 14 Гомеля — средний балл 74,96

4. Гимназия № 1 Минска — средний балл 73,71

5. Гимназия № 33 Минска — средний балл 73,23

6. Гимназия № 1 Солигорска — средний балл 73,1

7. Гимназия № 2 Орши — средний балл 72,97

8. Мозырский государственный областной лицей — средний балл 72,7

9. Гимназия № 51 Гомеля — средний балл 72,65

10. Гимназия № 1 Витебска — средний балл 71,88

Белорусский язык

1. Лицей БГУ — средний балл 81,36

2. Мозырский государственный областной лицей — средний балл 73,09

3. Гимназия № 10 Минска — средний балл 73

4. Гомельский государственный областной лицей — средний балл 71,72

5. Гимназия № 1 Новогрудка — средний балл 70,48

6. Минский государственный областной лицей — средний балл 69,29

7. СШ № 5 Сморгони — средний балл 68,03

8. Гродненская городская гимназия — средний балл 67,11

9. Глубокская районная гимназия — средний балл 66,27

10. СШ № 31 Гродно — средний балл 65,93

Математика

1. Лицей БГУ — средний балл 82,52

2. Гомельский городской лицей № 1 — средний балл 72,93

3. Гимназия № 1 Лиды — средний балл 72,85

4. Лицей БНТУ — средний балл 72,59

5. Могилевский государственный областной лицей № 3 — средний балл 71,16

6. Минский государственный областной лицей — средний балл 70,99

7. Гимназия № 27 Минска — средний балл 70,47

8. Лицей № 1 Минска — средний балл 70, 29

9. Лицей № 2 Минска — средний балл 69,36

10. Гимназия № 1 Борисова — средний балл 69,1

Английский язык

1. Лицей БГУ — средний балл 82,6

2. Гимназия № 33 Минска — средний балл 80,64

3. Гимназия № 1 Лиды — средний балл 77,12

4. Гимназия № 1 Минска — средний балл 76,96

5. Гимназия № 30 Минска — средний балл 76,27

6. Гимназия № 2 Минска — средний балл 76,02

7. Гимназия № 1 Бреста — средний балл 75,72

8. Гимназия № 1 Гродно — средний балл 75,61

9. Гомельский государственный областной лицей — средний балл 73,8

10. Гимназия № 22 Минска — средний балл 73,42

Биология

1. Лицей БГУ — средний балл 82,09

2. Гродненская городская гимназия — средний балл 74,76

3. Лицей № 1 Минска — средний балл 72,08

4. Могилевский государственный областной лицей № 3 — средний балл 71,19

5. Лицей № 2 Минска — средний балл 69,78

6. Лицей Белорусско-Российского университета (Могилев) — средний балл 69,32

7. Гимназия № 56 Гомеля — средний балл 69,15

8. Гимназия 31 Витебска — средний балл 67,92

9. Гомельский государственный областной лицей — средний балл 66,97

10. Минский государственный областной лицей — средний балл 66,38

Химия

1. Лицей БГУ — средний балл 83,86

2. Гродненская городская гимназия — средний балл 76,62

3. Гимназия № 8 Витебска — средний балл 73,62

4. Минский государственный областной лицей — средний балл 70,16

5. Лицей № 1 Минска — средний балл 69,25

6. Гимназия № 1 Гродно — средний балл 66,4

7. Могилевский государственный областной лицей № 3 — средний балл 65,85

8. Лицей № 2 Минска — средний балл 65,67

9. Гимназия № 56 Гомеля — средний балл 63

10. Лицей Белорусско-Российского университета (Могилев) — средний балл 61,72

Физика

1. Лицей БГУ — средний балл 80,44

2. Гимназия № 4 Барановичи — средний балл 70,63

3. Лицей № 1 Минска — средний балл 69,33

4. Минский государственный областной лицей — средний балл 68,35

5. Могилевский государственный областной лицей № 3 — средний балл 68,23

6. Гимназия № 1 Борисова — средний балл 66,59

7. Лицей БНТУ — средний балл 65,6

8. Гимназия № 27 Минска — средний балл 64,45

9. Гомельский государственный областной лицей — средний балл 62,98

10. Гимназия № 1 Минска — средний балл 62,97

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
Ссылка на источник 44
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